For Honor ist in die Open-Beta-Phase gestartet: Seit dem 9. Februar können sich Interessierte anhand einer öffentlich zugänglichen Testversion ein eigenes Bild von dem Mittelalter-Actionspiel machen. Mittlerweile haben erste Spieler ihre Meinung abgegeben - die bisherige Bilanz fällt augenscheinlich ähnlich ernüchternd aus wie bei der jüngst beendeten Closed Beta von Ghost Recon Wildlands.

Auf Steam sind die Nutzer-Kritiken zur For Honor Open Beta bislang ausgeglichen, jedoch gegenwärtig mit leichter Tendenz nach unten. Für Kontroversen sorgt dabei der Umstand, dass Ubisoft im Actionspiel auf dedizierte Server verzichtet und stattdessen Spieler via P2P-Verbindung zusammenbringt. Die Folge seien Lags, die die brachial inszenierten Nahkämpfe in For Honor zum reinen Glücksspiel machen, ist der Tenor.

"Eine Verbindung via P2P in einem auf Multiplayer fokussierten Spiel? Von einem großen Unternehmen?! Für diesen Kaufpreis?!! Schlicht NEIN!", schreibt ein augenscheinlich frustrierter Spieler und verweist auf seine Spielerfahrungen. Es würde ausreichen, wenn ein einzelner Mitspieler in der Partie Verbindungsprobleme aufweist, schon würde der Bildschirm für ein bis zwei Minuten einfrieren.

Geringer Umfang für Vollpreis

Das mit seinen unterschiedlichen Waffenhaltungen eigentlich taktisch versierte Kampfsystem käme aufgrund Lags überhaupt nicht zur Geltung. Und falls For Honor zur Abwechslung doch gut läuft, würden die viel zu kleinen Maps dem Spielspaß einen Abbruch tun. Von epischen Schlachten sei in For Honor keine Spur auszumachen, stattdessen käme bei jedem Respawn das Gefühl auf, um den letzten verbliebenen Turm, die letzte auf der Welt verbliebene Burg zu kämpfen. Gemäßen am angepeilten Kaufpreis zwischen 50 und 60 Euro, sei der Umfang allgemein zu mager. Alternativen wie Chivalry würden weit mehr bieten, so Tester.

Spitzengrafik, unterschiedliche Charaktere

Doch nicht alles an For Honor sei schlecht, sind sich die meisten Beta-Tester einige. Viel Lob gibt's vor allem für die grafische Präsentation. Die Animationen seien butterweich und die Möglichkeiten, seinen Charakter so vielfältig wie die Heldenriege selbst. Auch wenn die Spielbalance nicht perfekt sei, würden sich die einzelnen Helden doch unterschiedlich spielen und so das Spielerlebnis bereichern. Anerkennung findet auch die PC-Umsetzung. Die Performance sei klasse, mit einem entsprechenden PC ließe sich die For Honor Open Beta mit Ultra-Details flüssig spielen.

Toxische Community?

Potenzial für einen hochgradig interessanten Titel sei jedenfalls da, meinen viele. Nur an der Umsetzung hapere es eben noch. Bei bei allgemein vielen Diskussionen um die Qualität von Videospielen, geht es auch im Hinblick auf For Honor mitunter sehr ruppig zu. Neben Verunglimpfungen hagelt es auch vernichtende Kritiken von Spielern, die nachweislich nur wenige Minuten mit dem Actiontitel verbracht haben. Es überrascht daher nicht, dass auf Reddit und Co. Klagen darüber laut werden, Communites würden zunehmend toxisch und konstruktive Dialoge mit ihrem Gepolter im Keim ersticken. Habt ihr die For Honor Beta gespielt? Teilt ihr die oben geschilderten positiven wie negativen Erfahrungen der Community? Nutzt die Kommentarfunktion.

