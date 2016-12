For Honor: Möglicherweise mit Online-Pflicht

For Honor setzt möglicherweise eine dauerhafte Internetverbindung voraus. Zumindest befindet sich ein entsprechender Hinweis auf der, vermutlich aber noch nicht finalen, US-Box der PS4-Version. Erstaunlich ist das deshalb, weil For Honor laut Ubisoft auch einen "vollwertigen" Einzelspieler-Modus bieten soll, also keineswegs nur auf Multiplayer-Schlachten setzt. Solisten sollen in der Kampagne auf ihre Kosten kommen. Selbst wer niemals online geht, soll den Kauf nicht bereuen, hieß es im September.

Ubisoft setzte bereits vor Jahren auf "Always On" bei einigen seiner Spiele. Aufgrund von technischen Problemen und eines gewaltigen Shitstorms folgte aber alsbald die Kehrtwende. Deshalb erscheint eine Rückkehr zur Internetpflicht im Fall von For Honor auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Um diesbezügliche Gewissheit zu haben, gilt es aber zunächst ein offizielles Statement abzuwarten. Bis zum Release verbleiben auch noch mehrere Woche. For Honor erscheint erst Mitte Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Weitere News und Infos findet ihr wie immer auf der Themenseite zu For Honor.

