In den vergangenen Tagen machte in For Honor ein spezieller Glitch die Runde, der es Spielern ermöglichte, den Gegner mit einer speziellen Abfolge von Angriffen in nur einem Hit auszuschalten. Zunächst schien der sogenannte "One Hit Kill" nur mit der Wächter-Klasse möglich zu sein, doch kurze Zeit später gelang der Angriff mit weiteren Helden des Action-Titels. In diesem Video könnt Ihr euch den "One Hit Kill"-Glitch ansehen.



Da Spieler den Glitch sehr einfach reproduzieren konnten, wurde er online immer häufiger in Gefechten genutzt. Vor wenigen Stunden hat Entwickler Ubisoft nun jedoch einen Fix veröffentlicht, der den "One Hit Kill"-Glitch aus dem Spiel entfernt. Allerdings gab das Studio zudem bekannt, dass durch den Fix ein anderer Glitch in For Honor landet. Die genauen Details, wann und wie der Glitch ausgelöst wird, findet Ihr im Reddit-Eintrag von Community-Manager Eric Pope. Mit einem kommenden Update soll aber auch dieser Fehler aus dem Spiel entfernt werden. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7