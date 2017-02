For Honor: ​Neue Maps und Lawbreaker-Gameplay geleakt

In wenigen Stunden erscheint Ubisofts For Honor offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Internet ist nun ein neues Video aufgetaucht, das Einblicke in bisher unveröffentlichte Inhalte des kommenden Action-Spiels gibt. Demnach wurden erste Gameplay-Szenen des "Lawbreakers" (Gesetzesbringer) der Ritter-Fraktion geleakt. Diese Klasse stand während der vergangenen Beta-Phasen nicht zur Verfügung. Im YouTube-Video von "Sir A Harris" sind einige Anpassungsoptionen sowie Spezialangriffe und Kombos der schwer gepanzerten Spielklasse zu sehen. Das entsprechende Video könnt Ihr euch hier anschauen:



Die präsentierten Gameplay-Szenen aus For Honor zeigen zudem bisher unbekannte Maps aus dem Ubisoft-Titel. In der vergangenen Beta-Phase konnten insgesamt neun der zwölf Klassen ausprobiert werden. Mit Gesetzesbringer (Ritter), Walküre (Wikinger) und Shugoki (Samurai) werden nach dem Release drei weitere Klassen zur Auswahl stehen, die bislang noch nicht zu sehen waren. Alle Spielfortschritte, die in der Beta gesammelt worden sind, werden zum Launch des Titels zurückgesetzt. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: YouTube