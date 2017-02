For Honor ​stürzt ab oder startet nicht? Liste mit bekannten Problemen

Ubisoft nennt Lösungen für bekannte Bugs in For Honor. In einem im Forum zum Actionspiel erstellten Thread gehen die Entwickler auf die Fehler ein, die sich sich in den Programmcode eingeschlichen haben. For Honor startet nicht oder stürzt ab: Solltet ihr Probleme mit der Ubisoft-Action haben, dürfte sich ein Blick in das Ubisoft-Forum lohnen. Denn neben der Fehlerbeschreibung teilen die Entwickler außerdem Lösungen mit, wie sich die einzelnen Probleme eventuell aus der Welt schaffen lassen. Dabei dürften die Ratschläge nur als vorübergehende Lösung dienen: Dass die Probleme mit einem kommenden Patch behoben werden, ist wahrscheinlich. Bereits mit dem zum Release von For Honor erhältlichen Day-One-Patch konnten die Entwickler diverse Bugs entfernen, die ihnen während der vorangegangenen Betatests aufgefallen waren.

EasyAntiCheat verhindert Spielstart - Fehlermeldung

PC-Spieler melden etwa, dass sich For Honor aufgrund einer Fehlermeldung von EasyAntiCheat nicht starten lässt. Um den Fehler zu beheben, empfiehlt Ubisoft, die Spieledateien über den UPlay-Client überprüfen zu lassen. Klickt in der Anwendung hierfür auf For Honor und anschließend auf "Eigenschaften", um die Dateien im Abschnitt "Lokale Dateien" überprüfen zu lassen. Nach dem erfolgten Prozess sollte sich For Honor auf dem PC wie gewohnt starten lassen. Sollte EasyAntiCheat hingegen den Fehlercode 10018 anzeigen, beendet ihr zunächst For Honor sowie alle zum Spiel dazugehörigen Prozesse. Nutzt hierfür den Task-Manager (STRG + Alt + Entf). Schließt auch den UPlay-Client. Startet danach sowohl UPlay als auch For Honor neu.

Probleme mit Titan-X-Grafikkarten

Solltet ihr in For Honor nicht "zurück zum Desktop" kehren können, nachdem im Menü oder bei der Spielersuche eine "Verbindungsabbruch"-Fehlermeldung angezeigt wurde, hilft womöglich ein Neustart des Spiels. Wer Probleme mit For Honor in Verbindung mit einer Titan-X-Grafikkarte feststellt, dem rät Ubisoft, sich mit dem Kundensupport in Verbindung zu setzen. Die Entwickler arbeiten derzeit an einer Lösung der Probleme. Damit der Fehler schneller gefunden werden kann, könnt ihr euer DXDiag-Protokoll per Kundensupport an die Entwickler weiterreichen. Grundsätzlich gilt: Stellt sicher, dass ihr die aktuellen Treiber für eure Grafikkarte installiert habt.

Gamepads funktionieren nicht, Controller tauscht Trigger

Erkennt die PC-Version von For Honor keinen Controller, solltet ihr nicht benötigte Peripherie von eurem PC trennen - vor allem Lenkräder und Joysticks. Des Weiteren berichten Spieler, dass bei Xbox One- und Elite-Controllern die linken und rechten Trigger vertauscht sind. Solltet ihr das Gamepad mit einer Bluetooth-Verbindung verbunden haben, stöpselt es am besten per USB-Anschluss an den PC an. Zudem rät Ubisoft zur Installation des Anniversary-Updates für Windows 10.

Online-Probleme in For Honor

In der Liste der bekannten Probleme geht Ubisoft außerdem auf mögliche Probleme beim Online-Spielen ein. Ubisoft empfiehlt etwa, dass sich in Gruppen nicht mehr als ein Spieler mit einer strikter NAT befinden sollte. Denn andernfalls könnt ihr nicht auf die Spielersuche zugreifen. Zudem könnten Verbindungsprobleme auftreten, sollte eine Gruppe Spieler aus verschiedenen Regionen enthalten. Ubisoft rät, Gruppen mit Spielern aus unterschiedlichen Regionen zu vermeiden - das gilt sowohl für PC als auch in For Honor für PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft