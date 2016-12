For Honor: Keine Dedicated Server - erboste Spieler starten Petition

For Honor wird keine von Hersteller Ubisoft selbst zur Verfügung gestellten Dedicated Server bieten. Onlineverbindungen mit anderen Spielern werden stattdessen via Peer-2-Peer hergestellt. Das gilt nicht nur, wie bislang eigentlich vermutet, für die Vorabversionen. Ubisoft hat das Fehlen von Dedicated Servern nun auch für die finale Fassung bestätigt. Bei den Teílnehmern der Alpha- und Beta-Tests für For Honor sorgt diese Entscheidung für Kopfschütteln. Es sei "nicht zu akzeptieren", dass ein in erster Linie auf Multiplayer ausgelegter Titel im Jahr 2017 auf P2P setzt.

Tatsächlich bringt der Verzicht auf Dedicated Server möglicherweise Probleme wie hohe Latenzen, Wartezeiten, oder gar Verbindungsabbrüche mit sich, nicht zuletzt abhängig von der Verbindungsqualität des Hosts. Um Ubisoft bei diesem Thema doch noch zum Umdenken zu bewegen, wurde eine Petition (siehe Quellenlink) gestartet. Bislang haben sich für "Dedicated Servers - For Honor - No Purchase Otherwise" aber gerade einmal 89 Unterzeichner gefunden.

Ein Vorteil, den das Vertrauen auf P2P mitbringt, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: Ein Einknicken der Serverinfrastruktur, wie sie zum Launch von zahlreichen Online-Titeln in der Vergangenheit (Battlefield 1, Diablo 3) zu beobachten war, ist im Fall von Multiplayer-Matches in For Honor eigentlich nicht möglich. Dafür muss man das Spiel aber auch erst einmal starten können. For Honor setzt nämlich eine dauerhafte Internetverbindung voraus, weshalb die Login-Server jederzeit erreichbar sein müssen. Ebenfalls eine Entscheidung, mit der sich Ubisoft nicht viele Freunde gemacht haben dürfte. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu For Honor.

