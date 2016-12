Im Rahmen einer Präsentation von For Honor Game Director Damien Kieken hat der Entwickler bekannt gegeben, dass alle zukünftigen Karten und Spielmodi des Schwertkampf-Spiels von Ubisoft für alle Spieler kostenlos erscheinen werden. Laut der Internetseite Eurogamer sagte Kieken dazu während der Veranstaltung: "Wir wollen die Community nicht spalten. Also alles, was mit dem Matchmaking zu tun hat - neue Modi und Karten - werden die Spieler kostenlos bekommen. Wir haben außerdem noch weitere kostenfreie Inhalte. Ein großes Team wird das Spiel nach dem Launch unterstützen."

Trotzdem wird es in For Honor verschiedene Mikrotransaktionen geben, die in Zusammenhang mit der In-Game-Währung "Steel" stehen. Der Game Director verspricht, dass es keine Pay-To-Win-Inhalte geben wird und man alle Gegenstände im Spiel auch freispielen kann. Selbst mit sehr viel Steel können manche Items nicht erworben werden, da sie einen speziellen Rang benötigen. Ob auch neue Helden kostenlos zur Verfügung stehen werden, wurde bislang noch nicht verraten. Möglich wäre ein ähnliches Konzept, das bereits bei Rainbow Six: Siege zum Einsatz kommt. Hier lassen sich weitere Charaktere durch eine große Summe der In-Game-Währung oder einfach durch eine Mikrotransaktion freischalten - neue Maps und Spielmodi sind auch hier kostenlos für alle Spieler. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer