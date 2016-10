For Honor: ​Interessante Statistiken zur Closed Alpha

Mitte des vergangenen Monats fand ein mehrtägiger Alpha-Test zu For Honor statt. Eingeladene Spieler konnten damals den Multiplayer-Modus ausprobieren. Hersteller Ubisoft hat nun die während der Testphase eingesammelten Daten ausgewertet und ein paar interessante Statistiken veröffentlicht. Am häufigsten gewählter Charakter, und zwar mit einigem Abstand, war demnach beispielsweise Orochi (30 Prozent). Für den Conqueror entschieden sich gerade einmal 9 Prozent, was ihn zum unbeliebtesten Kämpfer macht.

An schlechtem Balancing der For Honor - Alpha kann das eigentlich nicht gelegen haben. Hier stechen nämlich Raider und Berserker mit einer Win-Rate von (überdurchschnittlichen) 54 beziehungsweise (unterdurchschnittlichen) 45 Prozent hervor, ermittelt im Duel Mode. Überhaupt Modi: Am beliebtesten war Domination mit 55 Prozent aller gespielten Partien, Brawl und Duel kommen jeweils auf etwas mehr als 20 Prozent. Im Schnitt verbrachten die Tester etwa 4,5 Stunden mit der Vorabversion. Der unbekannte Spieler, der seinen Orochi auf Level 121 (Reputation 6) prügelte, toppt das mit seinen 53 Stunden Spielzeit gleich um mehr als das Zehnfache. Wer die Alpha verpasst hat, kann auf einen Platz in der noch nicht terminierten Beta hoffen. Final erscheinen wird For Honor erst im Februar 2017. Alle weiteren Infos zu Ubisofts Mittelalter-Schlachtplatte findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor.

Quelle: Ubisoft