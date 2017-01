Wie Ubisoft in seinem Firmenblog bekannt gibt, hat For Honor den sogenannten Gold-Status erreicht. Das mittelalterliche Actionspiel gilt damit als fertiggestellt. Heutzutage ist dieser Termin aber natürlich nicht mehr gleichbedeutend mit der Einstellung aller weiteren Entwicklungsarbeiten. An Updates und Erweiterungen dürfte bereits gefeilt werden. Dem geplanten Release am 14. Februar steht damit jedenfalls definitiv nichts mehr im Wege. Dann erscheint For Honor parallel auf PC, PS4 und Xbox One.

Der finalen Veröffentlichung von For Honor vorgeschaltet ist noch ein weiterer Beta-Test. Vom 26. bis 29. Januar tragen eingeladene Spieler, es handelt sich um eine geschlossene Testphase, den "Krieg der Fraktionen" aus. Angehörige jener Fraktion, die den Kampf letztendlich für sich entscheidet, bekommen zusätzliche Belohnungen. Diese können dann in der Vollversion eingelöst werden. Weitere Einzelheiten zu diesem Beta-Event erfahrt ihr im Video unterhalb. Alle weiteren News und Infos findet ihr außerdem auf der Themenseite zu For Honor.