Spiele-Charts Deutschland: For Honor auf Platz 1

Die wöchentlich vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment ermittelten Game-Charts für Deutschland sind da. Wie wohl auch nicht anders zu erwarten war, hat sich For Honor die Spitze geschnappt. Sowohl auf PC als auch PS4 und Xbox One landet die Standard Edition von Ubisofts gelungener, aber keineswegs völlig unumstrittene Mittelalter-Schlachtplatte auf dem obersten Treppchen. Die besser ausgestattete Gold Edition von For Honor belegt zudem die Plätze 3 (PS4), 5 (Xbox One) und 4 (PC).

Ebenfalls erfolgreich neu eingestiegen in die GfK Deutschland-Charts ist Sniper Elite 4. Auf PS4 und Xbox One landet der Scharfschützen-Shooter auf Platz 2 beziehungsweise 3. Die dritte namhafte Neuerscheinung der vergangenen Woche, Halo Wars 2 (Ultimate Edition), belegt Platz 2 auf der Xbox One. Auf PC hat es sich Evergreen Die Sims 4 auf diese Position gemütlich gemacht. Ebenfalls erwähnenswert: Das eher nischige Open World-Jagdspiel"The Hunter: Call of the Wild landet auf dieser Plattform auf 7. Bei den Last-Gen-Konsolen hat sich im Vergleich zur Vorwoche so gut wie nichts getan. Lediglich in den Wii-Charts tauschen Mario Kart - Wii Selects und Just Dance 2017 die Plätze.