For Honor: Entschädigung für Server-Ausfälle am Wochenende

For Honor ließ sich am vergangenen Wochenende nur eingeschränkt zocken. Der Grund: mehrstündige Server-Ausfälle bei Ubisoft. Im Forum zum Actionspiel kündigen die Entwickler einen Bonus an, mit dem sie sich für die Ausfälle bei den Spielern entschuldigen wollen. Alle Spieler, die For Honor zwischen dem 13. und 26. Februar 2017 gezockt haben, dürfen sich demnach auf einen dreitägigen Champion-Status freuen. "Der Champion-Status ist vom 3. bis 5. März 2017 aktiv - auf allen Plattformen", kündigen die Entwickler von For Honor an. Dabei müssen sich Spieler lediglich im erwähnten Zeitraum im Spiel anmelden, um vom Champion-Status zu profitieren.

Mit dem Champion-Status in For Honor erhaltet ihr unter anderem einen Erfahrungspunkte-Boost von 25 Prozent, mehr End-Match-Loot, drei exklusive Champion-Embleme und ein exklusives Item neben eurem Spielernamen. Alle weiteren Vorteile des Champion-Status in For Honor findet ihr im Forum zum Actionspiel. Darüber hinaus winkt am erwähnten Wochenende ein spezieller Community-Auftrag. Jeder Teilnehmer sackt als Belohnung die doppelte Menge Stahl ein. Es dürfte sich also durchaus lohnen, den Schlachtfeldern in For Honor am nächsten Wochenende einen Besuch abzustatten. Viele weitere Infos zum Actionspiel findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor. In unserem Test zu For Honor erfahrt ihr, wie gut der für PC, PS4 und Xbox One erhältliche Ubisoft-Titel geworden ist.