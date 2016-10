For Honor: Die besten Alpha-Momente der Community im Video

Hersteller Ubisoft hat in einem neuen Video die besten Community-Momente aus der zurückliegenden Alpha-Testphase zu For Honor zusammengeschnitten. Der Clip hat eine Laufzeit von etwas mehr als drei Minuten und ist direkt unterhalb dieser Zeilen zu finden. Wer an der Closed Alpha nicht teilnehmen konnte, kann auf den noch geplanten und ebenfalls geschlossenen Beta-Test zu For Honor hoffen. Zur Anmeldung gelangt ihr über den Quellenlink. Einen Termin gibt es noch nicht.

For Honor erscheint am 14. Februar des kommenden Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Neben dem während der Testphasen ausschließlich spielbaren Multiplayer-Modus soll die mittelalterliche Schlachtplatte auch über eine vollwertige Kampagne für Solisten verfügen, die aber auch kooperativ gespielt werden kann. Gestrichen wurden hingegen der ursprünglich geplante Splitscreen-Modus. Gefechte können also lediglich online ausgetragen werden. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor.

Quelle: Ubisoft (Beta-Registrierung)