For Honor: Dedizierte Server, Rache-Balance - Ubisoft zum Live-Betrieb

Ubisofts Multiplayer-Brawler For Honor läuft im Live-Betrieb noch nicht so richtig rund. Die bereits im Vorfeld der Veröffentlichung kritisierte Entscheidung, auf dedizierte Server zu verzichten, schmeckt vielen Spielern nach wie vor nicht. Außerdem zeigten sich mittlerweile deutlich Balancing-Schwächen im Item-Design. Ob sich da noch was ändert? Das wollte die Redaktion von Eurogamer herausfinden und konnte ein Interview mit Game Director Roman Campos Oriola führen.

For Honor: Dedizierte Server denkbar?

Wer hofft, For Honor könnte vielleicht doch noch in naher Zukunft auf dedizierte Server umgestellt werden, der hofft wohl vergebens. "Das wäre viel Arbeit [...] Es gibt noch viele Dinge, die wir an unserer aktuellen Struktur verbessern und optimieren müssen, um Performance und Stabilität zu verbessern", so Roman Campos Oriola. Der Game Director erklärt im Gespräch außerdem, dass dedizierte Server bei einem Kampfspiel wie For Honor nicht zwingend für bessere Ergebnisse sorgen würden. Bei For Honor seien exakte Gegnerpositionen deutlich entscheidender als zum Beispiel bei einem Shooter, in dem kleinere Verzögerungen keine allzu große Rolle spielen, sagt Oriola.

Dedizierte Server oder die derzeit genutzte Peer-to-Peer-Variante - beides hat dem Game Director zufolge Vor- und Nachteile. Das Team hätte sich bewusst für die aktuelle Variante entschieden und halte entsprechend vorerst auch daran fest: "Wir glauben immer noch, dass die Vorteile dieser Architektur überwiegen".

For Honor: Strafen für "Rage-Quitter" & Matchmaking

Regelmäßig steigen derzeit Spieler vorzeitig aus For Honor-Matches aus. Kein Wunder, schließlich gibt es keine nennenswerten Strafen für solche "Rage-Quitter". Ihnen entgehen zwar die Belohnungen zum Match-Abschluss, sie können sich jedoch sofort wieder ins Matchmaking einreihen. Die Entwickler sind sich dem Gespräch zufolge dieser Problematik bewusst und tüfteln gerade an Lösungen.

Verbessert werden soll auch das Matchmaking an sich. Ein großes Problem von For Honor: Wenn nach einer Partie nicht mehr ausreichend Spieler verfügbar sind, füllt das Matchmaking die Lobby nicht mit neuen Kämpfern auf - stattdessen heißt es für die verbliebenen Spieler in der Regel: zurück ins Menü und erneut die Suche starten. Auch hier wollen die Entwickler nachbessern.

For Honor: Die Sache mit der Rache

Im Multiplayer-Modus von For Honor verdienen sich Spieler Ausrüstung für ihre Charaktere - und die hat nicht nur optische Wirkung. Über ein Attributs-System lässt sich auch an Charaktereigenschaften schrauben. Dieser Umstand sorgte bereits vor Release für so manche hochgezogene Augenbraue, schließlich ist For Honor ein kompetitives Multiplayer-Spiel, in dem ein solches Item-System bei schlechtem Balancing schnell zur Katastrophe werden kann. Und tatsächlich zeigten sich bereits kurz nach Release erste Probleme.

Vor allem die sogenannten Rache-Builds werden derzeit heiß diskutiert. Die Rache-Mechanik in For Honor soll eigentlich vor allem dann zum Tragen kommen, wenn mehrere Kämpfer einer Partei auf einen einzelnen Gegner eindreschen. Die Idee: Schlägt sich der Einzelkämpfer defensiv einigermaßen gut, füllt sich der Rache-Balken und er kann für einige Sekunden in einer Art Ultimate-Modus zurückschlagen und vielleicht sogar noch gewinnen. Durch Ausrüstung lässt sich der Rache-Gewinn aber dermaßen in die Höhe schrauben, dass dieser Ultimate-Modus in vielen Matches keine Ausnahme mehr ist, sondern die Regel. Manche Klassen können den Modus - die passende Wahl der Gaben vorausgesetzt - sogar in 1-gegen-1-Duellen regelmäßig aktivieren.

Vom Attribut-System möchte sich For Honor-Macher Roman Campos Oriola nicht verabschieden. Es gäbe derzeit aber offensichtliche Schwächen beim Balancing, die diskutiert und angegangen werden. Auf der ToDo-Liste der Entwickler steht dabei auch das Rache-Attribut. Ebenfalls auf der Liste: der Fraktionskrieg, der Oriola zufolge zu chaotisch abläuft und mit zu wenigen Belohnungen nicht ausreichend motiviert. Hier geht's zum vollständen Interview zu For Honor.