For Honor: Deathmatch-Anpassung - Scharmützel & Vernichtung jetzt getrennt

Spieler von For Honor erwartete am Montag eine Überraschung: Die beiden Deathmatch-Spielmodi "Scharmützel" und "Vernichtung" bedienen sich inzwischen nicht mehr aus dem gleichen Matchmaking-Pool, sondern können bei der Match-Suche gezielt angesteuert werden. Bisher hatten Spieler nur die Möglichkeit, eine Präferenz für eine Variante abzugeben. Wer gerne "Elimination" spielen wollte, konnte allerdings trotzdem in einem "Skirmish"-Match landen. Vor allem angesichts der täglichen Quests, die mitunter die Teilnahme an einem bestimmten Deathmatch-Modus verlangen, kam das bei vielen Spielern nicht gut an.

Seit Montagabend können Spieler nun gezielt einen der beiden Modi wählen. Das kündigte Community Manager Eric Pope im Reddit-Subforum zu For Honor an. Es handelt sich dabei allerdings möglicherweise um keine dauerhafte Änderung. "Die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler ist derzeit hoch genug für diese Anpassung. Das bedeutet allerdings nicht, dass es dauerhaft so bleibt". Eric Pope verspricht allerdings, dass für den Fall einer Rückkehr zum alten Modell andere Kritikpunkte aus dem Weg geräumt werden sollen. Sollte das Deathmatch-Matchmaking wieder vereint werden, wären tägliche Quests also beispielsweise hoffentlich nicht mehr an einen bestimmten Modus geknüpft.