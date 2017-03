For Honor: Ubisoft veröffentlicht Content-Update für die Schwert-Action

Ubisoft veröffentlicht ein kleines Content-Update für For Honor. Nachdem der Publisher in den vergangenen Tagen diverse Aktualisierungen mit Balancing-Anpassungen ausrollte, folgen nun neue Inhalte. Im Vordergrund des aktuellen Content-Updates stehen kosmetische Items für alle Klassen. Wie die Entwickler über Twitter mitteilen, bringt das Update unter anderem Ornamente mit sich. Den schicken Helmschmuck für eure Schwertakrobaten schaltet ihr mit der Ingame-Währung Stahl frei. Eine Übersicht über die neuen Ornamente erhaltet ihr auf dem Bild im Tweet zu den neuen Inhalten. Zusätzlich bringt das Update mit Wirbelwind einen neuen Mood Effect ins Spiel, das sich für Exekutionen und Gesten verwenden lässt.

Die kostenlosen Zusatzinhalte sind in For Honor für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Auf unserer Themenseite zu For Honor halten wir euch mit Infos zur weiteren Entwicklung des Actionspiels auf dem Laufenden. Zuletzt veröffentlichte Ubisoft einen Patch mit Balancing-Anpassungen für For Honor. Seitdem lässt sich der Guard Break wieder kontern. Damit vollführt Ubisoft gewissermaßen eine Rolle rückwärts. Das war nämlich bereits in der For Honor-Beta möglich, wurde für die finale Fassung aber aus unbekannten Gründen geändert. Daneben nimmt Patch 1.03 für For Honor kleinere Anpassungen bei Warlord, Valkyrie, Conqueror, Kensei und Shugoki vor. Den Changelog mit allen Änderungen halten wir unter dem oben gesetzten Link bereit.

New ornaments now available for every hero! Visit our website to watch the content update trailer! #ForHonorhttps://t.co/6m08LGm0a9 — For Honor (@ForHonorGame) March 11, 2017