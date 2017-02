For Honor: Die Collector's Edition im Unboxing-Video

Publisher und Entwickler Ubisoft hat mit For Honor am vergangenen Dienstag einen neuen Multiplayer-Brawler für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Interessierte Käufer haben die Wahl zwischen insgesamt vier verschiedenen Versionen: Standard, Deluxe, Gold und die Collector's Edition. Mit 140 Euro handelt es sich beim Collector's Case (Collector's Edition) um die teuerste Variante, die ausschließlich über den Ubisoft Store erhältlich ist. Unser Redakteur Simon Fistrich hat sich das wertvolle Paket einmal näher angeschaut und die Inhalte im neuen Unboxing-Video vorgestellt.



In einer besonderen Sammlerbox dürfen sich Fans auf einige Inhalte freuen. Das Highlight sind dabei die drei individuellen Helme, die den Fraktionen in For Honor nachempfunden wurden. Die Helme wurden komplett aus Metall angefertigt, haben einen Maßstab von 1:3 und werden mit einem speziellen Aufsteller geliefert. Darüber hinaus beinhaltet das Collector's Case eine exklusive Lithographie, den Soundtrack zum Spiel auf CD sowie den Season Pass. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.