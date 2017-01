For Honor - Beta: Besondere Belohnungen für Twitch-Prime-Mitglieder

Die kommende For-Honor-Beta hält für alle Teilnehmer einzigartige Belohnungen bereit, die im Hauptspiel eingelöst werden können. Ermöglicht wird dies durch eine Kooperation zwischen dem Publisher Ubisoft und den Betreibern der Streaming-Plattform Twitch. Wie hoch die Beute ausfällt, hängt unter anderem davon ab, für welche der drei auswählbaren Fraktionen man sich entscheidet. Zum Schluss der Beta-Phase soll das Lager mit den meisten Punkten als Gewinner gekürt werden. Wer dieser Sieger-Fraktion angehört, erhält zusätzliche Extras für das Hauptspiel.

Zudem können sich Twitch-Prime-Mitglieder ab dem 14. Februar, dem Veröffentlichungsdatum von For Honor, über einen zehn Tage andauernden Champion-Status freuen. Der Status verschafft Spielern einen Erfahrungspunkte-Boost, der mit Freunden geteilt werden kann. Weitere Vorzüge: mehr Erfahrungspunkte bei der Herstellung von Gegenständen, zusätzliche Belohnungen zum Ende einer Schlacht und ein einzigartiges Emblem, mit dem ihr euren eigenen Krieger personalisieren könnt.

Möchtet ihr an der geschlossenen Beta von For Honor teilnehmen und euch einer Fraktion anschließen, so versucht euer Glück über das Anmeldeformular von Ubisoft. Die Testphase findet vom 26. Januar bis zum einschließlich 29. Januar auf PC, Playstation 4 und Xbox One statt. Für welches Lager werdet ihr euch entscheiden? Nutzt die Kommentarbox unter dem Artikel und lasst die Community an eurer Meinung zu For Honor teilhaben! Alle weiteren Informationen zur Hack-and-Slay-Action entnehmt ihr unserer Themenseite zu For Honor.