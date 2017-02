Für For Honor erscheint bald das erste Balance-Update. Das kündigte Community Manager Eric Pope im Reddit-Subforum zum Multiplayer-Brawler an. Die Entwickler bei Ubisoft schrauben derzeit an den ersten Anpassungen am Live-Spiel - und wollen unter anderem etwas an den Bots ändern. Verlassen Spieler ein Match, sollen sie nicht mehr durch einen Bot mit voller Gesundheit ersetzt werden. Stattdessen sollen die nachrückenden Bot-Charaktere tot ins Spiel kommen. Diese Änderung gilt für Duelle, Handgemenge und Vernichtungs-Matches.

Walküren-Buffs

Die Walküre soll im Rahmen der ersten Balance-Änderungen gestärkt werden. Das sind die Pläne der Entwickler:

der Charakter ist nach schnellen Angriffen zügiger wieder bereit für die nächste Aktion

Kombos aus leichten Angriffen: die Zeit zwischen den Attacken wird verkürzt

"Überfall-Stoß" und "Hieb des Jägers": Verursachter Schaden wird erhöht und es soll mehr Möglichkeiten geben, im Anschluss mit anderen Aktionen direkt anzuknüpfen

Schildschmetterer: lässt sich mit Kombos aus leichten Angriffen verbinden

Sturm des Jägers: der Charakter erholt sich schneller

Eroberer, Berserker & Friedenshüterin

Auch für diese Charaktere werden Anpassungen vorbereitet. Eroberer und Berserker mussten bisher damit leben, dass Gegner sie besonders leicht auskontern konnten. Wer einen leichten Angriff der beiden blockte, konnte anschließend zu einem garantierten "Guardbreak" ansetzen, also die Deckung des Eroberers oder Berserkers durchdringen. Das soll nach dem Update nicht mehr möglich sein.

Im Fall der Friedenshüter wird ein Bug behoben: Der zweite und dritte Stich nach einem "Guardbreak" verursachen derzeit keinen Blutungsschaden - auch das soll sich nach dem Patch ändern.

Die Sache mit dem Guardbreak

Setzt ein Gegner zu einem "Guardbreak" an, will also die Deckung eures Charakters durchdringen, könnt ihr die Aktion derzeit erst kontern, wenn die beiden Charaktere tatsächlich in Kontakt miteinander kommen. Das richtige Timing für den Konter hat sich damit im Vergleich zur Beta leicht verändert - dort war ein Konter bereits möglich, während der Gegner zum "Guardbreak" ansetzte. Und genau das wollen die Entwickler wieder einführen.

Wann das Update erscheinen soll, ist derzeit noch unklar. Angesichts der recht konkreten Ankündigungen dürfte es aber wohl nicht mehr allzu lange dauern. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu For Honor.