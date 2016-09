For Honor (Alpha) im Grafikvergleich: PC vs PS4 und PC Min. vs PC Max.

Seit gestern läuft die nächste, wiederum geschlossene Alpha-Phase zu For Honor. Wir haben Ubisofts mittelalterliche Schlachtplatte unter grafischen Gesichtspunkten unter die Lupe genommen. Wir haben die PC-Version mit minimalen und maximalen Settings gegenübergestellt. In einem weiteren Video haben wir die PC- und die PS4-Fassung verglichen. Hier waren die Grafikeinstellungen natürlich voll aufgedreht. Unser Testsystem (Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980, Windows 10) hatte mit einer flüssigen Darstellung von For Honor keinerlei Probleme.

Solltet ihr die Alpha-Tests verpasst, oder keinen Key erhalten haben, besteht nach wie vor die Chance, For Honor noch vor dem finalen Release (14. Februar 2017) auszuprobieren. Ubisoft plant nämlich noch (mindestens) eine Beta-Testphase. Die Anmeldung ist auf der Webseite zum Spiel möglich. Ob vor Release möglicherweise auch ein Teil der Solo-Kampagne angespielt werden darf, ist noch nicht bekannt. Anders als zunächst angenommen, setzt For Honor nämlich keineswegs nur auf Multiplayer, sondern bietet auch eine Kampagne. Was wir von der Mittelalter-Schlachtplatte halten, erfahrt ihr in unserer Gamescom-Vorschau zu For Honor.