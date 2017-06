Seit Wochen geben Berichte von Serverproblemen und sinkenden Spielerzahlen in For Honor den Eindruck, dass es um das noch junge Multiplayer-Spiel aus dem Hause Ubisoft nicht allzu gut bestellt sein kann. Und auch die früher in dieser Woche aufgekommene Nachricht, das Spiel habe ganze 95 Prozent seiner Spielerschaft eingebüßt, vermittelte ein eindeutiges Bild.

Ein falsches beziehungsweise unvollständiges Bild allerdings, wie die Verantwortlichen bei Ubisoft klarstellen. Die haben im Rahmen ihres wöchentlichen Livestreams gestern über die Berichterstattung rund um For Honor gesprochen, und klar gemacht: "Wären wirklich 95 Prozent aller Spieler abgesprungen, würden wir nicht mehr hier sitzen" - man arbeite nach wie vor an zahlreichen Zusatzinhalten und Neuerungen. Doch was ist innerhalb der Berichterstattung eigentlich schief gelaufen?

"95 Prozent beziehen sich nur auf Steam"



Die Unheil verkündende Nachricht eines Spielerschwunds um 95 Prozent in For Honor stammt ursprünglich von der Seite Githyp. Diese untersuchte allerdings lediglich Zahlen der populären Distributionsplattform Steam. Bedeutet im Klartext: Nicht nur bezieht sich die Untersuchung lediglich auf die PC-Version von For Honor, und lässt die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One außer Betracht - auch Ubisofts hauseigene Plattform Uplay spielte innerhalb dieser Untersuchung keine Rolle. Eine Tatsache, die nicht wenige Publikationen offenbar nicht deutlich genug hervorhoben.

Wie die Entwickler von Ubisoft anmerken, kann von einem allgemeinen Spielerschwund von 95 Prozent also keine Rede sein. Die Frage sollte aber erlaubt sein, ob Zahlen wie diese auf einer höchst populären Vertriebsplattform, die Steam nun einmal ist, nicht doch ein klares Signal vermitteln. Probleme wie ständige Serverausfälle jedenfalls konzentrierten sich nicht nur auf die Steam-Fassung.

Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um For Honor haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Erst kürzlich hatte der Entwickler den Patch 1.08 veröffentlicht, der sich etwa sogenannten Ragequittern annehmen soll.

