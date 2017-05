Tour de France 2017: Neue Bilder und Webseite zu den Spielen

Die Tour de France erhält im kommenden Monat ihre jährlichen Videospiel-Updates für PC, PS4 und Xbox One. Im Radsport-Manager

für PC übernehmen Spieler die Aufgaben eines Sportmanagers und treten gegen die Leitungen der besten Radrennsportteams der Welt an. In Tour de France 2017 für Konsolen, erleben Spieler den digitalen Radrennsport als aktiver Fahrer im

Kampf um das Gelbe Trikot und den Platz ganz oben auf dem Treppchen. Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite zu den Tour de France-Spielen.

Tour de France 2017 Quelle: Focus Home Interactive

Quelle: Offizielle Pressemeldung Koch Media