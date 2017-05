Fluch der Karibik: Jerry Bruckheimer ist offen für Fortsetzung mit Johnny Depp

Die Fluch der Karibik-Filmreihe ist vor allem für ihren derben Humor, das stimmungsvoll umgesetzte Piraten-Setting und eine bestimmte Person bekannt - den sarkastischen aber mutigen Pirat Jack Sparrow. Gespielt wird dieser von Schauspieler Johnny Depp. Und einen weiteren Teil mit Depp könnte sich Jerry Bruckheimer durchaus vorstellen. Das verriet der Regisseur auf der Fluch der Karibik 5-Premiere. Ob ein weiterer Teil in die Kinos komme, hänge jedoch stark von den Fans ab: "Wenn sie [die Fans] für diesen Teil ins Kino gehen, Johnny einen weiteren machen will und Disney einen Scheck schreibt, dann sind wir dabei."

Johnny Depp hat auch in den letzten fünf Teilen der Fluch der Karibik-Reihe den Piraten Jack Sparrow verkörpert - ein sechster Teil dürfte ihm also nicht schwer fallen. Im fünften Teil der Reihe hat es Kapitän Salazar auf den exzentrischen Seeräuber abgesehen, was Sparrow wie gewohnt in eine Reihe von brenzligen Situationen führt, die der Seeräuber mit Witz und einer Menge Glück zu bewältigen versucht. Und dieses Glück braucht er auch. Denn er ist der schlechteste Pirat von dem ihr je gehört habt - aber ihr habt von ihm gehört! Solltet ihr also in Zukunft noch mehr von Johnny Depp als Jack Sparrow hören (und sehen) wollen, wisst ihr was jetzt zu tun ist - auf jeden Fall ins Kino gehen.

Quelle: Variety