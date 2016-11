Flatout 4: Total Insanity erscheint im März 2017 nur für Konsolen

Flatout 4: Total Insanity erscheint im März des kommenden Jahres über Publisher Bigben Interactive "für Konsolen der neuen Generation", wie es wörtlich heißt. Damit dürften PS4 und Xbox One gemeint sein. Möglicherweise bekommt auch die just dann erscheinende Nintendo Switch eine Umsetzung spendiert. Von einer PC-Version ist in der Pressemitteilung erstaunlicherweise keine Rede mehr. Dabei wurde Flatout 4: Total Insanity ursprünglich ebenfalls für diese Plattform angekündigt.

Möglicherweise ist daran das absolut vernichtende Feedback auf die PC-Version von Flatout 3: Chaos & Destruction schuld. Bei Steam kommt der Vorgänger auf gerade einmal 13 Prozent positive Bewertungen und zählt damit zu den am schlechtesten bewerteten Spielen überhaupt. Unseren Test zu Flatout 3 -mit ebenfalls wenig schmeichelhafter Wertung- könnt ihr hier nachlesen. Immerhin wird Flatout 4: Total Insanity auch nicht von Team 6 Game Studios entwickelt, sondern von Kylotonn Games (WRC 6). Sehr wahrscheinlich ist BigBen also lediglich für den Vertrieb auf Konsolen zuständig.