Flatout 4: Total Insanity - Nun doch für PC - Release im April geplant

Flatout 4: Total Insanity erscheint nun doch auch für den PC. Der Release auf dieser Plattform war zuletzt fraglich, da in den jüngsten Pressemitteilung zum Funracer plötzlich keine Rede mehr von einer solchen war. Jetzt hat Strategy First mit einem neuen Trailer für Klarheit gesorgt. Ihr findet den kurzen Clip unterhalb. Der Release von Flatout 4: Total Insanity ist nun für April geplant. Das gilt offenbar auch für die beiden Konsolenfassungen (PS4, Xbox One), die eigentlich bereits im Monat zuvor erhältlich sein sollten.

Flatout 4: Total Insanity ist anders als der Vorgänger nicht bei Team 6 Studio in der Mache, sondern bei Kylotonn Games (WRC 6). Das lässt auf mehr Qualität hoffen. Flatout 3: Chaos & Destruction lediglich als Reinfall zu bezeichnen, käme nämlich einer Untertreibung gleich. Die Features von Flatout 4: Total Insanity lesen sich auf jeden Fall vielversprechend. So soll es 20 Strecken und 27 individuell anpassbare Autos geben. Auch diverse Multiplayer-Modi werden geboten. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Flatout 4: Total Insanity.