Five Nights at Freddy's: Sister Location ist seit dem Wochenende bei Steam für den PC erhältlich. Auch der neueste Teil der Horror-Reihe kommt bei den Fans wieder ausgesprochen gut an: Satte 90 Prozent der jetzt schon über 1.500 User-Reviews sind positiv. Ein Grund für die Beliebtheit dürfte der Support sein. Entwickler Scott Cawthon hat bereits wieder zwei kleinere Update nachgeschoben. Der Preis für Five Nights at Freddy's: Sister Location liegt bei 7,99 Euro. Bis zum 14. Oktober wird noch ein Release-Rabatt in Höhe von immerhin 15 Prozent gewährt.

Five Night at Freddy's: Sister Location verlegt den Horror in einen skurrilen Vergnügungspark mit Name Circus Baby's Pizza World. Wenig überraschend dreht sich dort, zumindest tagsüber, alles um das Thema Pizza. Der Spieler verkörpert allerdings einen Wartungstechniker, der sich in der Nacht um die Instandhaltung der verschiedenen Unterhaltungsgeräte und Fahrgeschäfte kümmern muss. Natürlich bekommt er es im Verlauf seiner Schicht mit dem ein oder anderen übernatürlichen Phänomen zu tun. Bildmaterial aus Five Night at Freddy's: Sister Location gibt's im Anschluss.

