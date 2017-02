Final Fantasy 7: Gigantische Schneeskulptur in Japan errichtet

Das erstmals im Jahr 1997 veröffentlichte Final Fantasy 7 gehört für viele Fans bis heute zu den unumstrittenen Höhepunkten der Reihe, und auch rund 20 Jahre später hat das Spiel offenbar nicht an Popularität eingebüßt. Im Rahmen des alljährlichen "Sapporo Snow Festival", das auf der im Winter äußerst schneereichen Insel Hokkaidō stattfindet, hat das japanische Militär eine massive Schneeskulptur errichtet, die den berühmten Kampf zwischen unserem Protagonisten Cloud und dem finsteren Gegenspieler Sephiroth in eisiger Starre festhält. Was bei Tageslicht schon beeindruckend genug wirkt, weiß zahlreiche Zuschauer bei Nacht noch mehr in Staunen zu versetzen, wenn das Gebilde von einer Lichtshow angestrahlt wird. Besucher und Fans haben das Schauspiel auf Video festgehalten.



Schon seit einigen Jahren arbeitet Square Enix inzwischen an einem Remake von Final Fantasy 7 für die PlayStation 4. Seit der ursprünglichen Ankündigung sowie ersten Informationen und Trailern ist allerdings auch schon wieder einige Zeit vergangen - und wie erst früher in diesem Monat bekannt wurde, müssen sich Fans möglicherweise noch eine ganze Weile länger gedulden, bis sie wieder in die (grafisch aufpolierten) Stiefel von Cloud Strife schlüpfen dürfen. Für weitere Informationen dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Final Fantasy 7 im Auge.

Via Shacknews