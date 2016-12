Final Fantasy 7 (Remake): Soll zum 30. Jubiläum der Reihe  erscheinen - Sammlung mit FF 1 bis 9 geplant

1987 wurde das erste Final Fantasy für Nintendos NES veröffentlicht. Damit feiert die Serie im kommenden Jahr das 30. Jubiläum. Und Gerüchten zufolge dürfen sich Fans auf einige hochinteressante Überraschungen freuen!

Dazu soll der Release der ersten Episode des Remakes zu Final Fantasy 7 gehören. Fans freuen sich schon sehr darauf und sind gespannt, wie sich das Remake letzten Endes spielen wird und welche Änderungen und Erweiterungen es bietet. FF 7 wird in mehreren Episoden erscheinen, da die Story zu groß für ein Spiel wäre.

Ebenfalls 2017 wird mit Final Fantasy 12: Zodiac Age eine Remaster-Version des Playstation-2-RPGs Final Fantasy 12 erscheinen. Gerüchten zufolge bekommen Besitzer einer PS4 aber noch mehr runderneuerte Versionen der Final-Fantasy-Spiele zu sehen. So sollen alle Teile von Final Fantasy 13 als Bundle mit 1080p mit 60 fps für Playstation 4 veröffentlicht werden. Ebenso ist angeblich eine "Final Fantasy 30th Anniversary Collection" für Playstation 4 und PS Vita geplant.

Dabei handelt es sich um eine Sammlung mit den Final-Fantasy-Spielen 1 bis 9, wobei die Spiele auf den japanischen Originalen basieren und daher Passagen enthalten könnten, die es so in den US- und EU-Versionen nicht gab. Von Final Fantasy 7 bis 9 sollen sich die Remaster-Versionen in der Compilation befinden. Diese erscheint allem Anschein nach in zwei Versionen. Die Collector's Edition enthält neben den Spielen ein Poster, ein Artbook, einen Black Mage Schlüsselanhänger, ein Chocobo-Plüschtier und zwei Soundtrack-CDs mit Musikstücken, die von Nobuo Uematsu ausgewählt wurden. Daneben wird es auch eine "Crystal Complete Edition" geben, welche zusätzlich noch Final Fantasy 10/10-2 HD, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Final Fantasy 13 Trilogy, Final Fantasy 15 (inklusive Erweiterungen), Final Fantasy 14: A Realm Reborn (mit Erweiterungen und 3-Monatsabo) sowie noch einiges mehr enthalten wird.

Es gibt auch gute Nachrichten für PC-Spieler. Denn bis Ende 2017 sollen Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions und Chrono Trigger für PC über Steam veröffentlicht werden. Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 15 werden den Gerüchten zufolge ebenfalls für PC erscheinen, allerdings nicht vor Mitte 2018.

