Final Fantasy 7 (Remake): Square Enix heuert weitere Mitarbeiter für das RPG an

Die Arbeiten am kommenden Remake von Final Fantasy 7 schreiten voran, aber offenbar nicht so schnell, wie Square Enix das gerne hätte.

Game Director Tetsuya Nomura erklärt, dass die Anzahl an Mitarbeitern deutlich geringer sei als die anderer Entwicklerstudios aus dem Ausland. Um die Entwicklung des RPGs Final Fantasy 7 zu stärken, muss Square Enix jetzt so viele neue Mitarbeiter wie möglich anheuern. Man hofft, die Qualität des Originals so übertreffen zu können. Auch wurden mehrere Mitarbeiter dem Team hinzugefügt, die schon am Originalspiel gearbeitet haben.

Daher befindet sich das Studio derzeit auf der Suche nach Level-Planern, Schlachten-Planern sowie weiteren Designern und Künstler, die alle am Remake von Final Fantasy 7 mitarbeiten sollen. Mit vielen schönen Worten sollen die Besten der Besten angeworben werden, denn das Team will das bestmögliche Rollenspiel abliefern, das sie können.

Noch immer ist nicht klar, wann das Remake zu Final Fantasy 7 erscheinen wird.

Quelle: VG247