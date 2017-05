Es ist eines der am heißesten erwarteten Spiele für die Playstation 4: Das Final Fantasy 7 Remake bewegt die RPG-Fangemeinde und alleine die Präsentation und endgültige Bestätigung des Projekts auf der E3 2015 ließen Rollenspielerherzen höher schlagen. Diverse Seiten im Netz berichten nun von einer Veröffentlichung im Jahr 2020. Was ist dran an diesen Gerüchten?

Ist ein Release 2020 realistisch?

Fakt ist, dass Square Enix bereits Anfang Mai 2017 die Ergebnisse seines am 31. März 2017 abgelaufenen Geschäftsjahrs präsentierte. Diese fielen nicht nur extrem positiv aus, man gab auch einen Ausblick auf das Lineup der kommenden Jahre. Und genau auf diese Präsentation beziehen sich die aktuell hochkochenden Berichte. Es handelt sich also nicht um echte News, sondern um Tatsachen, die bereits seit langem bekannt sind. Konkret geht es um diesen Slide:

Final Fantasy 7 (Remake): Release 2020? (2) Quelle: Square Enix

Wie darauf zu sehen ist, legt das Unternehmen dort die Veröffentlichungen des Geschäftsjahrs 2017 und 2018, sowie der folgenden drei Jahre dar. Die Überschrift "2018 and Beyond", also "2018 und darüber hinaus", zeigt neben dem Final Fantasy 7 Remake auch Kingdom Hearts 3. Beide haben von Square Enix bisher noch kein offizielles Releasedatum erhalten und werden auch weiterhin mit dem Zusatz "Ankündigung steht aus" geführt.

Nun fällt aber auch auf, dass im gleichen Atemzug Dragon Quest 11 und Final Fantasy 12 The Zodiac Age unter "2018 und darüber hinaus" gelistet werden. Sie erscheinen beide noch im Juli 2017, denn - und das ist wichtig - das Geschäftsjahr 2018 hat bei Square Enix bereits mit Wirkung zum 1. April 2017 begonnen. Das bedeutet also auch, dass sowohl das Final Fantasy 7 Remake, als auch Kingdom Hearts 3 theoretisch bereits dieses Weihnachtsgeschäft spielbar sein könnten.

Square Enix rekrutiert fleißig Entwickler

Ob es bereits dieses Jahr klappt, wird womöglich auf der E3 in wenigen Tagen enthüllt werden. Zumindest einer der Titel könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Die Tatsache, dass Square Enix aktuell vehement um weitere Mitarbeiter am Final Fantasy 7 Remake wirbt, deutet darauf hin, dass die Arbeiten vergleichsweise weit fortgeschritten sind und man tunlichst ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum einhalten möchte. Die Synchronisationsarbeiten an der Hauptstory sind ebenfalls bereits abgeschlossen, wie man bestätigte. Zudem wird das Spiel in mehreren Teilen veröffentlicht werden, was dafür spricht, dass eventuell drei Teile (das originale Spiel wurde auf drei Discs ausgeliefert) über mehrere Jahre erscheinen könnten. Möglicherweise sogar Ende 2017, 2018 und 2019.

Panisch sollten Fans nun auf keinen Fall werden. Im Prinzip drehen sich die Gerüchte im Netz um eine Nicht-Info, welche keinerlei neue Erkenntnisse bringt. Klar ist nur, dass das komplette Spiel - Stand jetzt - spätestens (!) 2020 in unserer PS4 landen wird.

Quellen: Square Enix, Silconera