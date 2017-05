Vor wenigen Tagen teilte Square Enix CEO Yosuke Matsuda im Rahmen der Investoren-Konferenz einige neue Informationen zu kommenden Spielen des japanischen Publishers mit. Unter anderem sprach er dabei über die langerwarteten Rollenspiele Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3. Demnach sollen beide Titel in den nächsten drei Jahren im Handel veröffentlicht werden. Auch das kürzlich angekündigte Marvel Avengers-Projekt, das sich derzeit bei Eidos Montreal und Crystal Dynamics in Entwicklung befindet, ist für einen Release bis 2020 geplant.

Erste Details zum Avengers-Titel möchte Square Enix erst im kommenden Jahr verraten. Eine Veröffentlichung in drei Jahren ist daher nicht unwahrscheinlich. Im Fall von Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3 könnte es bereits schon früher zu einem Release kommen. In den vergangenen Tagen kursierte ein Zitat des Square Enix CEOs durch das Internet, dass eine "Veröffentlichung in den nächsten drei Jahren oder so" andeutete. Die Übersetzung war allerdings nicht hundertprozentig korrekt. Demnach sagte Yosuke Matsuda: "Wir planen sie [die Spiele] der Reihe über die nächsten drei Jahre zu veröffentlichen." Möglicherweise gibt es auf der kommenden E3 2017 in Los Angeles bereits neue Details zu den Rollenspielen von Square Enix. Weitere Meldungen zu Final Fantasy 7 Remake oder Kingdom Hearts 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers