Final Fantasy 7 Remake: Entwicklung dauert womöglich noch lange an

Neues zum Entwicklungsstand des Final Fantasy 7 Remakes: Wie Producer Yoshinori Kitase im neuen Famitsu-Interview erklärte, werden die Arbeiten am Japano-Rollenspiel noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Final Fantasy 7 Remake erscheint bekanntlich im Episodenformat, doch konkrete Pläne, wie das Interesse der Community während der Wartezeiten zwischen den einzelnen Folgen aufrechterhalten werden soll, gibt es laut Aussage von Kitase nicht.

Außerdem ist weiterhin unklar, wann konkrete Spieldetails und neues Gameplay zum Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht werden können. Kitase könne nicht mit Sicherheit bestätigen, ob sich noch in diesem Jahr weiterer Fortschritt am Rollenspiel vermelden lässt. In seiner Wunschvorstellung würde er es nicht nur bei einem neuen Trailer belassen, am liebsten wäre Kitase ein Event mit einer spielbaren Demo.

Die Überarbeitung des Kampfsystems von Final Fantasy 7 macht derweil Fortschritte. Die grundlegenden Elemente seien nun umgesetzt worden, erklärte Yoshinori Kitase. Maßgeblich an der Entwicklung des Kampfsystems beteiligt sind Tetsuya Nomura und Mitsunori Takahashi, die auch für Kingdom Hearts und Dissidia 012 Final Fantasy verantwortlich waren.

Auf die Frage, ob es auch ein Remake für Final Fantasy 6 geben werde, antwortete Yoshinori Kitase, dass das Team zwar grundsätzlich an einem solchen Projekt interessiert sei, konkrete Pläne müsse man vorerst jedoch aufschieben. Mehr über alle relevanten News zum Final Fantasy 7 Remake hält euch unsere Themenseite auf dem Laufenden.

Famitsu (via Gematsu)