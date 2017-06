00:54

18.06.2017 um 19:15 Uhr Lust auf eine Angeltour mit Noctis und Co aus Final Fantasy 15? Dann kommt ihr ab September 2017 in genau diesen Genuss, wenn ihr Playstation VR euer Eigen nennt. Monster of the Deep ist ein FFXV-Angelsimulator, der euch mit Noctis und seinen Freunden Jagd auf Fische machen lässt. Schaut euch den Trailer an!

