Final Fantasy 15: Square Enix veröffentlicht kinoreifen CGI-Trailer "Omen"

30.10.2016 um 15:15 Uhr Passend zum Erreichen des Gold-Status von Final Fantasy 15 hat Entwickler Square Enix einen spektakulären CGI-Trailer zum kommenden Rollenspiel veröffentlicht. Das Video mit dem Namen "Omen" wurde vom 3D-Animationsstudio DIGIC Pictures produziert, die bereits für den kürzlich erschienenen Film Kingsglaive: Final Fantasy 15 verantwortlich waren. Der Fokus des Trailers liegt auf Protagonist Noctis, der in einer sich schnell verändernden Welt gegen den Verlust seiner Fähigkeiten und den Wahnsinn ankämpfen muss. Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One.

