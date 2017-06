06:12

Final Fantasy 15: 6 Minuten Gameplay aus Episode Prompto

18.06.2017 um 14:15 Uhr Final Fantasy XV: Episode Prompto erscheint am 27. Juni und ihr könnt euch jetzt schon anschauen, was ihr vom Gameplay von Prompto zu erwarten habt, denn die Entwickler haben sechs Minuten Spielszenen veröffentlicht. Schaut euch an, wie Prompto mit Pistolen, Maschinenpistole und Bazooka hantiert.

