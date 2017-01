Final Fantasy 15: Alle Fundorte der Magieflakons - Guide

Final Fantasy 15-Guide mit Tipps zu allen Fundorten der Magieflakons: Wir zeigen euch, wo ihr sämtliche Magie-Upgrades findet! In unserem Walkthrough führen wir euch von Fundort zu Fundort, bis sich alle Flakons in eurer Tasche befinden. Manche erhaltet ihr direkt in der Hauptquest von FFXV, während sich andere abseits des Weges verstecken. Braucht ihr Tipps zu den Haupt- und Nebenquests des Rollenspiel-Epos'?Dann besucht unsere Final Fantasy 15-Komplettlösung. In einem separaten Artikel haben wir euch auch sämtliche Fundorte der Königswaffen im Square Enix-Rollenspiel zusammengefasst. Schaut außerdem auf jeden Fall auch in unseren Tipps-Bereich zu Final Fantasy XV, um weitere Tipps zu nutzen.



Magieflakons in der Hauptquest

Diese Magieflakons sammelt ihr in der Hauptquest von Final Fantasy 15 ein. Wir verraten euch die Fundorte.

1. Kapitel: Vom Jäger zum Gejagten

1. Kapitel: Vom Jäger zum Gejagten - Die Karte Quelle: PC Games Lauft zur Hütte südwestlich von Hammerhead und sammelt den Zettel auf dem Tisch ein. Es handelt sich um einen Jagdauftrag, bei dem ein Bluthorn besiegt werden muss. Danach geht es weiter zur nächsten Jägerhütte, wo ihr auf Dave trefft. Im Gespräch überreicht er euch einen Magieflakon.

2. Kapitel: Das Vermächtnis

2. Kapitel: Das Vermächtnis - Die Karte Quelle: PC Games Sprecht zunächst mit Cid in seiner Werkstatt in Hammerhead. Anschließend folgt ihr dem Marker zur Jägersiedlung, wo Monica im Gebäude neben dem Waffenhändler auf euch wartet. Im Gespräch steckt sie euch einen weiteren Magieflakon zu.

3. Kapitel: Familienbande

3. Kapitel: "Familienbande" und "Die Höhle hinter dem Wasserfall" (Erste Chance bei Jared) - Die Karte Quelle: PC Games Sucht Hotel Leville in Lestallum und betretet das Foyer. Befindet ihr euch an der entsprechenden Stelle in der Hauptquest, wird euch Iris von der Treppe aus begrüßen. Ihr wechselt wenige Worte, bevor ein Magieflakon wie von Zauberhand in euer Inventar wandert.

3. Kapitel: Die Höhle hinter dem Wasserfall (Erste Chance bei Jared)

3. Kapitel: "Familienbande" und "Die Höhle hinter dem Wasserfall" (Erste Chance bei Jared) Quelle: PC Games Beendet die Aufgabe Die Höhle hinter dem Wasserfall und kehrt nach Lestallum zurück. Sprecht dort unbedingt mit Jared, um den nächsten Magieflakon zu erhalten. Falls ihr die Chance jedoch verpasst, erhaltet ihr das Objekt später in Kap Caem.

5. Kapitel: Der Segen der Sechs

5. Kapitel: Der Segen der Sechs - Die Karte Quelle: PC Games Das 5. Kapitel startet bei Wiz' Chocobo-Farm. Folgt Umbra in die Büsche hinein und trefft schließlich auf Gentiana. Im Gespräch mit dem Medium bekommt ihr einen Magieflakon zugesteckt.

8. Kapitel: Zu neuen Ufern

8. Kapitel: Zu neuen Ufern - Die Karte Quelle: PC Games In Cap Kaem dürft ihr nun Abschied von Lucis nehmen. Sobald ihr die Hauptquest fortführen und das Open-World-Gebiet verlassen möchtet, fahrt ihr am Leuchtturm mit dem Fahrstuhl nach unten. Dort wechselt ihr ein paar letzte Worte mit Cor und dürft dabei noch einen Magieflakon abstauben.

Magieflakons: Fundorte

Diese Flakons findet ihr versteckt in der Spielwelt von Final Fantasy 15 unabhängig von der Hauptgeschichte des Square Enix-Rollenspieles.

Lestallum

Lestallum - Die Karte Quelle: PC Games In den Gassen von Lestallum findet ihr einen weiteren Magieflakon: Lauft dafür zu Moattes Gemischtwarenladen und betretet die enge Seitengasse davor. Dort sucht ihr einen glitzenden Punkt am Boden und steckt eure Beute ein!

Kap Caem 1 (Zweite Chance bei Jared)

Kap Caem 1 (Zweite Chance bei Jared) Quelle: PC Games Sobald Iris und Talcott das Haus in Cap Kaem beziehen, findet ihr ein bis zwei Magieflakons im Ort. Es hängt davon ab, ob ihr nach der Quest Die Höhle hinter dem Wasserfall mit Jared gesprochen habt. Falls nicht, liegt der erste Magieflakon direkt auf Jareds Grab. Lauft von der Straße aus in Richtung des Leuchtturms und haltet euch dann südöstlich, um den Fundort zu erreichen.

Kap Caem 1 (Zweite Chance bei Jared) - Die Karte Quelle: PC Games

Kap Caem 2

Kap Caem 2 - Die Karte Quelle: PC Games Der zweite Magieflakon in Cap Kaem befindet sich in Iris Küche. Hierfür betretet ihr einfach das Haus der beiden und sucht ein kleine Theke, hinter der ihr den Magieflakon aufhebt.

Fociaugh-Höhle

Fociaugh Höhle - Die Karte Quelle: PC Games Die Fociaugh-Höhle passiert ihr im 5. Kapitel, während der Aufgaben Ramuhs Segen. Durchquert den Dungeon, bis ihr auf eine Eisquelle trefft. In der Nähe befindet sich eine Felsspalte, die euch zum Questziel führen wird - interagiert jedoch noch nicht mit ihr! Stattdessen wendet ihr euch nach Nordwesten und lauft in eine Sackgasse. Der Magieflakon dürfte nicht zu übersehen sein.

Steyliff-Ruine

Steyliff Ruine - Die Karte Quelle: PC Games Im 7. Kapitel werdet ihr dazu angehalten, die Steyliff-Ruine zu betreten, um ein wichtiges Erz zu finden. Während eures Durchgangs solltet ihr unbedingt die Augen nach einem Magieflakon offenhalten: Betretet die Halle mit der Decke aus Wasser auf der obersten Ebene und kämpft euch bis zum Balkon. Denkt daran: Ihr müsst erst alle Gegner besiegen, um den Flakon aufheben zu können.

Ravatogha-Vulkan

Ravatogha Vulkan - Die Karte Quelle: PC Games Der Dungeon um den Ravatogha-Vulkan gehört nicht zur Hautquest; er kann demnach sofort betreten werden, sobald die Region in Lucis freigeschaltet wurde. Trotzdem empfehlen wir euch, damit bis Stufe 30 zu warten, um einem schnellen Tod zu entgehen. Dafür wird sich der Ausflug aber lohnen: Ihr könnt am Ende des Dungeons nicht nur eine Königswaffe abstauben, sondern auch einen Magieflakon auf dem Weg einsammeln: Folgt dem linearen Pfad bis zur Position auf der hier gezeigten Karte und schnappt euch das Objekt.

Pitioss-Ruine

Pitioss Ruine - Die Karte Quelle: PC Games Wer vom Kämpfen in Final Fantasy 15 genug hat und lieber ein wenig rätseln möchte, dem sei die Pitioss-Ruine ans Herz gelegt. Selbst der Weg zu diesem wunderbar bizarren Dungeon ist versteckt. Natürlich möchten wir euch den Rätselspaß nicht verderben, es sei nur soviel verraten: Ihr benötigt den Reglia Typ-F und solltet in der Nähe des Ravatoghas nach einer Landemöglichkeit suchen. Besucht unseren Guide zum Reglia Typ-F, falls ihr zum fliegenden Auto ein paar Tipps benötigt. Im Dungeon erwarten euch keine Gegner, dafür aber sehr liebevoll gestaltete Rätsel, die es in sich haben! Um den Magieflakon zu erhaltet, müsst ihr euch den ersten Aufgaben stellen: Öffnet das Tor gegenüber des Eingangs, indem ihr verschiedene Mechanismen in Gang setzt und springt dann von einem sich drehenden Raum in ein winziges Loch, das ihr nicht verfehlen solltet. Voilá - hebt den Magieflakon auf und vergesst nicht, auch die übrigen Mysterien der Pitioss-Ruine zu erforschen!

Galdin-Kai (Neu)

Es wurde ein weiterer Magieflakon in Final Fantasy 15 entdeckt! Um mit ganzen 14 Flakons in der Tasche durch Lucis streifen zu können, müsst ihr dem Galdin-Kai einen Besuch abstatten. Aber Achtung: Zunächst geht es nach Altissia im 9. Kapitel der Hauptquest. Ab da an dürfen Noctis und seine Kumpels über Umbra in die Erinnerung von Lucis eintreten. Nur dieses imaginäre Lucis beherbergt den zusätzlichen Magieflakon - und zwar direkt vor dem Angelpunkt am Galdin-Kai. Ein Glück, dass ihr das Objekt trotzdem in die Realität mitnehmen dürft!



