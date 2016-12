Aktuelle Änderungen hervorheben

Komplettlösung zu Final Fantasy 15 mit Tipps zu allen Hauptquests: Wir geleiten euch durch das neue Rollenspiel-Epos. In der FF15 Lösung legen wir das Hauptaugenmerk auf die Hauptmissionen, die ein oder andere Nebenquest findet ihr - sofern es erforderlich ist - natürlich auch. Das erste Kapitel reißen wir anhand wichtiger Punkte für die Hauptquest kurz und kompakt an. Ihr findet jede Menge Screenshots mit präzisen Anweisungen für das Erledigen der Missionen. Außerdem bieten wir euch eine Tabelle mit Stärken und Schwächen der Gegner in den ersten Startgebieten des Square Enix-Rollenspieles.

Weiterhin legen wir euch unseren Test zu Final Fantasy 15 ans Herz. Dort erfahrt ihr Stärken und Schwächen des Rollenspiel-Epos'.

Final Fantasy 15 Komplettlösung mit Tipps zur Hauptquest

Wir bieten euch unsere Lösung zu Final Fantasy XV mit Tipps zu den Hauptaufgaben des Rollenspiels. In den kommenden Tagen folgen regelmäßige Updates zu dem Projekt. Lesetipp: Die Nebenaufgaben im Final Fantasy 15 Guide mit Tipps zu allen Nebenquests.

Kapitel 1 - Leide: Region Hammerhead

Nutzt die Gegneranalyse!

Während eurer Reise stellt ihr euch Gefechten gegen allerlei Monster - ob groß, ob klein. Um die Schwächen oder Resistenzen der Gegner herauszufinden, solltet ihr unbedingt eine Analyse der Widersacher betreiben. Mit dem Skill "Analyse" filtert ihr Stärken und Schwächen eurer Feinde heraus und handelt dementsprechend. In der folgenden Tabelle zeigen wir euch die Stärken und Schwächen der Gegner im Anfangsgebiet. Tipp: In Final Fantasy 15 alle Königswaffen & Ultimaklinge finden - nutzt diesen Guide!



Gegner Schwäche Resistenz Alacran Schwerter, Großschwerter und Blitz Eis und Licht Taotie Dolche, Schusswaffen und Eis Feuer und Licht Bluthorn Feuer (sehr schwach), Lanzen und Schilde Eis Doppelhorn Lanzen, Schilde und Feuer Eis und Licht Mesmerize Großschwerter, Dolche und Feuer Eis und Licht Imperialer Schütze Schusswaffen, Schilde und Feuer Blitz Magitek-Marodeur Lanzen, Dolche und Blitz Eis

Die Hauptquest in Hammerhead

1. Mit dem Regalia nach Hammerhead

2. - 4. Der mittellose Prinz - Redet mit Cidney und betretet einen Laden. Danach begebt ihr euch wieder zu ihr zurück. Westlich von Hammerhead befinden sich drei Gruppen Alacrane, die ihr ausschaltet.

5. - 7. Vom Jäger zum Gejagten - Betretet die Hütte im Westen und untersucht die Dokumente. Nun stehen euch zwei Rudel Taoties gegenüber, die ihr erledigt. Danach sprecht ihr mit Dave.

08. - 09. Auf die Hörner genommen - Im Norden wartet ein Bluthorn, dem ihr den Garaus macht.

10. Der Prinzenversand - In Hammerhead redet ihr mit Cidney und fahrt mit eurer Karre zur Raststätte Langwithe.

1. Als erste Aktion in Final Fantasy 15 (nach dem Intro) schiebt ihr mit Held Noctis eure Karre - den Regalia - nach Hammerhead, beziehungsweise bis zur ersten Cutscene. Dazu haltet ihr die Taste R2, respektive RT gedrückt. Während die Charaktere das Auto schieben, blickt ihr euch mit Hilfe des rechten Analogssticks um.Quelle: PC Games 2. Sobald ihr in Hammerhead angekommen seid, redet ihr als Erstes mit Cidney. Dadurch erhaltet ihr eine Map des Kontinents. Damit ihr die erste Hauptquest "Der mittellose Prinz" startet, betretet ihr den Laden und das Restaurant. Ignis schlägt euch vor, zu Cidney zurückzukehren. Ihr schildert der Dame eure Lage. Nun folgt ein Dialog, bei dem ihr folgende drei Auswahlmöglichkeiten auswählen dürft: "Den Preis runterhandeln" - Belohnung: 10 FP/ "Geld leihen" - Belohnung: 10 FP/ "Gladio vorschicken" - Belohnung: 10 FPQuelle: PC Games 3. Damit ihr euch über den Ort informiert, schaut ihr fix im Restaurant vorbei und sucht den Informanten. Danach macht ihr euch auf Monsterjagd außerhalb von Hammerhead. Am abgeknickten Strommast im Südwesten der Tankstelle schnappt ihr euch die ersten Gegner. Das Ausrufezeichen-Symbol nimmt euch an die Hand. Achtet auch auf die optionalen Dinge zum Start des Kampfes. Erledigt diese Dinge, um weitere FP einzuheimsen. Mit FP lassen sich im Menü neue Skills und Fertigkeiten aktivieren.Quelle: PC Games 4. Ein Stück weiter westlich wartet eine andere Gegner-Gruppe auf euch an einem Strommast. Hierbei perfektioniert ihr am besten eure Verteidigungskünste. Nutzt dafür die Taste Viereck beziehungsweise X, um die Angriffe eurer Widersacher abzuwehren, um sie dann gezielt auszuschalten. Ebenfalls noch weiter im Westen findet ihr auch noch die dritte Gegner-Horde. Hierfür nehmt ihr die Hauptsraße bis zur Begegnung mit den Alcatranen. Auch hier gibt es spezielle Hinweise für den Gewinn von Bonus-FP. Habt ihr den letzten Gegner ausgeschaltet, habt ihr auch die Aufgabe "der mittellose Prinz" gemeistert.Quelle: PC Games 5. Danach startet die Aufgabe "Vom Jäger zum Gejagten", die ihr nach einem Telefonat mit Cidney beginnt. Hierfür begebt ihr euch zu einer Hütte im Westen. Darin findet ihr auf einem Tisch in der Ecke Dokumente, die ihr untersucht. Dadurch wird ein Kampf gegen eine Herde Taotie ausgelöst, den ihr auch sofort bestreitet. Nutzt hier eine aufgeladene Attacke mit dem Großschwert, um auf solch engem Raum jede Menge Schaden auszuteilen. Alternativ nutzt ihr auch die Kokytus-Knarre, die die Gegner mit Eis-Attacken erledigt.Quelle: PC Games 6. Nun stoßt ihr weiter nach Westen vor und lauft zur nächsten Zielmarkierung. Hier warten weitere Monster auf euch. In diesem Kampf wartet ebenfalls eine neue Option auf euch. Beachtet das Windrad und haltet Dreieck - respektive Y - gedrückt, sobald die blaue Markierung am Windrad zu sehen ist. Ihr hängt dann von oben herab und attackiert das anvisierte Ziel mit einem Warp-Angriff. Trainiert diese Kampftechnik, denn ihr werdet sie im Spielverlauf sehr häuft anwenden. Nutzt dafür am besten jede Gelegenheit.Quelle: PC Games 7. Sind die Gegner Geschichte, so begebt ihr euch zu Dave an der Hütte weiter hinten. Bei ihm schließt ihr die Aufgabe "Vom Jäger zum Gejagten" ab. Holt euch bei dem Dialog ebenfalls eine Belohnung ab. Hierbei stehen euch die folgenden drei Interaktionsmöglichkeiten mit eurem Gegenüber zur Verfügung: "Uneigennützig helfen" - Belohnung: 30 EP für die ganze Gruppe/ "Gegen Bezahlung helfen" - Belohnung: 2 FP/ "Ignis entscheiden lassen" - Belohnung: 150 EP nur für IgnisQuelle: PC Games 8. Nun startet die Aufgabe "Auf die Hörner genommen". Hiefür solltet ihr allerdings einen kleinen Stopp einlegen. Schaut euch beim Merrioth-Refugium im Südosten um. Ihr erkennt übrigens Refugien an der aufsteigenden Rauchsäule bereits aus der Distanz. Schnappt euch jegliche Elementar-Energie, die sich in dieser Umgebung befindet. Schlagt nun euer Lager auf. Mit Hilfe der Elementarenergie stellt ihr Zauber her. Während ihr rastet, werden eure Erfahrungspunkte umgewandelt. Eure Charaktere in Final Fantasy 15 erhalten somit Verbesserungen für Statuswerte. Der Kampf in der aktuellen Quest sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.Quelle: PC Games 9. Nach eurer Rast wartet mit dem Bluthorn ein erster Brocken auf euch. Dafür reist ihr nach Norden, jenseits der Pipeline. Holt euch die Fertigkeit "Elementaraura" für Ignis unbedingt für den Kampf. Im Westen gibt es außerdem an einem Fundort das Großschwert Brennaere, das euch im Kampf mit Feuerschaden durchaus nützlich sein könnte. Speichert vorher am besten auch nochmals das Spiel manuell. Nun startet ihr den Kampf und konzentriert euch auf Ausweisrollen oder automatisches Ausweichen, um gegnerische Angriffe verpuffen zu lassen. Es empfiehlt sich, den Hörnern der Bestie fern zu bleiben und sich hinter das Biest zu begeben. Von hier aus startet ihr Kombo-Attacken. Nutzt die Elementaraura von Ignis, um Waffen mit Feuerschaden zu buffen, um damit knallhart zuzuschlagen. Auch das Feuer-Großschwert Brennaere zeigt Wirkungstreffer. Nachdem ihr die Bestie besiegt habt, schließt ihr die Aufgabe "Auf die Hörner genommen" ab.Quelle: PC Games 10. Jetzt kehrt ihr am besten nach Hammerhead zurück und reist danach in ein neues Gebiet. Grundsätzlich empfiehlt es sich an dieser Stelle, noch fix Nebenquests zu lösen. Diese führen wir euch in einem separaten Guide zu einem späteren Zeitpunkt auf. Sobald ihr bereit seid, sprecht mit Cidney, um die neue Mission "Der Prinzenversand" zu beginnen. Dadurch begebt ihr euch zur Raststätte Langwithe. Mit Noctis am Steuer fahrt ihr selbst. Die Steuerung wird euch angezeigt. Folgende Option habt ihr im Dialog mit Cidney: "Den Boten spielen" - Belohnung: 50 EP für die ganze Gruppe/ "Ablehnen" - Belohnung: 2 FP/ "Prompto entscheiden lassen" - Belohnung: 200 EP nur für PromptoQuelle: PC Games

Kapitel 1 - Leide: Region Galdin-Kai

In diesem neuen Gebiet schließt ihr Kapitel 1 in FF15 ab.

Die Haupquest in Galdin-Kai

11. - 12. Der Prinzenversand - Begebt euch zur Raststätte Langwithe und redet mit dem Besitzer der Motels. Danach fahrt ihr gen Süden zum Galdin-Kai.

13. - 15. Der Deal mit Dino - Am Steg im Süden findet ihr Dino. Redet mit ihm und holt euch danach das Objekt der Begierde am Mineralienvorkommen im Norden. Nun kehrt ihr zu Dino zurück.

16. - 18. Schlechte Vorboten - Nach einem weiteren Dialog mit Dino begebt ihr euch auf eine Reise. Sobald diese unterbrochen wird, reist ihr zur Spitze des Hügels.

11. Sobald ihr die Raststätte Langwithe erreicht, parkt ihr eure Karre vor dem Motel. Nun redet ihr mit dem Inhaber hinter der Theke und schließt somit eure Lieferung ab. Sofern ihr eine Pause von der Hauptquest braucht, schließt ihr erneut einige Nebenmissionen ab. Ansonsten setzt ihr eure Reise fort.Quelle: PC Games 12. Ihr steigt in euren Regalia und begebt euch zum Galdin-Kai. Dort stellt ihr euer Gefährt ab und begebt euch durch das Hauptgebäude zur Anlegestelle ganz im Süden. Die Dame hinter dem Tresen im Restaurant "zur Perle" solltet ihr ebenfalls besuchen. Dabei handelt es sich um die Informantin, die euch mit Tipps zur Karte und Umgebung unterstützt.Quelle: PC Games 13. Am Kai findet ihr Dino, der euch mit der Aufgabe "Der Deal mit Dino" betraut. Im Dialog nutzt ihr folgende Optionen für spezielle Belohnungen.- "Dino zuhören" - Belohnung: 80 EP für jedes Gruppenmitglied- "Dino abservieren" - Belohnung: 150 EP nur für IgnisQuelle: PC Games 14. Nutzt hierbei am besten euren Regalia im automatischen Fahrmodus. Nehmt nach dem Parken die Route in Richtung Ausrufezeichen. Ihr erreicht dann das Ziel. Um den großen Vogel macht ihr einen Bogen und begebt euch zur Sammelstelle für Mineralien. Schnappt euch einen Roh-Granat und kehrt zu Dino zurück. Als Belohnung erhaltet ihr das Granat-Armband von ihm.Quelle: PC Games 15. Folgt der weiteren Story und redet nochmals mit Dino am Galdin-Kai. Dadurch schließt ihr die Mission "Der Deal mit Dino" ab. Nun steht ihr vor der Entscheidung, die Gegend für eine Weile zu verlassen oder hier noch etwas zu erledigen. Nach dem Gespräch mit Dino ist das nämlich für eine längere Zeit nicht möglich.Quelle: PC Games 16. Nun beginnt die Aufgabe "Schlechte Vorboten", sofern ihr euch entschieden habt, das Gebiet zu verlassen. Ihr begebt euch automatisch zur Stadt Insomnia. Ihr folgt einfach dem Weg bis zum Sturmtruppen-Gefecht. AoE-Attacken sollten diesen Gegnern ordentlich zusetzen. Geht in Deckung, falls FF15-Held Noctis zu sehr unter Beschuss gerät.Quelle: PC Games 17. Folgt einfach dem Questmarker, der euch erneut in ein Gefecht mit einer weiteren Soldatengruppe führt. Hier wendet ihr die gleiche Taktik an, die auch bei der ersten Soldaten-Einheit zum Erfolg geführt hat. Sammelt nach dem Fight die Gegenstände aus den umgebenden Räumen ein. Ihr werdet sie im Verlauf von Final Fantasy 15 durchaus gebrauchen können.Quelle: PC Games 18. Auch für das letzte Gefecht folgt ihr einfach nur dem Questmarker. Achtet auf die Schützen am Aussichtspunkt! Hier solltet ihr einen Warp-Angriff durchführen, um diese für das Gefecht zu eliminieren. Nach Abschluss des Kampfes begebt ihr euch einfach zum Zielpunkt und schließt die Hauptmission "Schlechte Vorboten" sowie Kapitel 1 ab.Quelle: PC Games

