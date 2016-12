Final Fantasy 15: ​Tipps im Video - Fünf Tricks, die ihr kennen solltet

Seit dieser Woche ist Final Fantasy 15 offiziell im Handel und bietet Rollenspiel-Fans eine große, offene Spielwelt voller gefährlicher Monstrositäten, Quests und Dungeons. In bester Final-Fantasy-Manier bietet das Spiel in vielen Bereichen mehr als auf den ersten Blick geahnt - wer ein echter Profi werden will, sollte sich mit den kleinen Feinheiten der Welt von Eos bekannt machen. Im Video haben wir fünf äußerst hilfreiche Tipps für euch zusammengestellt - so behandeln wir etwa die zunächst verdeckte Ausdauerleiste von Prinz Noctis, die bei richtiger Verwendung für wahre Dauersprints genutzt werden kann. Daneben gibt es Hinweise zum Durchqueren der Spielwelt mit dem Auto sowie zur Wichtigkeit von Fertigkeitspunkten und lohnenswerten Methoden, diese im Kampf gegen Monster schnell zu sammeln. Wer viel sprintet, durch die Gegen reist und kämpft, muss sich auch entsprechend erholen - die feinen Unterschiede zwischen Übernachtung in Hotel und Camp erläutern wir selbstredend ebenfalls.



Ob Final Fantasy 15 nach rund einer Dekade in der Entwicklung ein gutes Rollenspiel geworden ist, könnt ihr unter anderem im PC-Games-Testartikel von Redakteur Viktor Eippert nachlesen. Im Grafikvergleichsvideo könnt ihr derweil die optischen Unterschiede zwischen der PS4 sowie der leistungsstärkeren PS4-Pro überprüfen. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Von Luis Kümmeler

Autor