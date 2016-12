In Final Fantasy 15 das fliegenden Auto Regalia Typ-F freischalten? Wir bieten euch in diesem Guide Tipps für das fliegende Fortbewegungsmittel im Square Enix-Rollenspiel. Eines sei euch aber gesagt: Ihr erhaltet den fliegenden Regalia erst nach dem Abschluss der Hauptstory. Bis dahin nutzt ihr den Regalia in FFXV wie gewohnt oder weicht auf Chocobos sowie das unbegrenzte Sprinten aus. In unserem Reise-Guide von A nach B geben wir euch hilfreiche Tipps zur Fortbewegung für die offene Spielwelt des Rollenspiel-Epos' von Square Enix.

Regalia Typ-F - So schaltet ihr das fliegende Auto in FF15 frei

Um sämtliche Teile für die Modifikation eures Regalia zu finden, müsst ihr drei imperiale Basen infiltrieren. Während der Story von Final Fantasy XV werdet ihr automatisch zu zwei von drei Einrichtungen geleitet. So findet ihr in der Basis Arachoele das Item "verbeulter Flügel" (Kapitel 5) und in der Basis Vaullery den "verbeulten Stabilisator" (Kapitel 6). Schwierig wird es dann in der Formouth-Basis, wo der "verbeulte Motor" versteckt ist - Hierfür folgt ihr der optionalen Quest "Infiltration von Formouth" nach Abschluss der Hauptquest. Das Spiel empfiehlt an dieser Stelle Level 46, was auch wirklich ratsam ist. Nachdem ihr alle drei Teile habt, bringt ihr diese zurück zu Cidney in Hammerhead. Im folgenden Video-Guide des Youtubers PowerPyx findet ihr veranschaulichte Tipps.