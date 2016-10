Final Fantasy 15: ​Todeszauber & neue Gegner in Gameplay-Video

Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen TwitchCon 2016 hat Entwickler und Publisher Square Enix ein neues Gameplay-Video zu Final Fantasy 15 veröffentlicht. Dieses rückt den sogenannten "Death Magic"-Spell von Protagonist Noctis in den Mittelpunkt - ein mächtiger Zauber, der Gegner nahezu aller Größenordnungen zu Staub zerfallen lässt. Um ihn auszulösen, verwendet Noctis einen Ring, den er einst von seinem Vater bekommen hat. Je länger er den Zauber anwendet, desto verheerender dessen Wirkung. Zusätzlich zu der Fähigkeit enthüllt das Video einige neue Bereiche in der Welt sowie frische Gegner, darunter eine große Kreatur, die "Bandersnatch" genannt wird.



Nachdem das Rollenspiel kürzlich noch einmal verschoben wurde, soll Final Fantasy 15 nun am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. PC-Spieler müssten sich, wenn überhaupt, noch eine ganze Weile gedulden, um ebenfalls in den Genuss des Titels zu kommen: Erst kürzlich hatte Co-Director Hajime Tabata verlauten lassen, dass eine PC-Umsetzung noch mindestens ein weiteres Jahr Entwicklungszeit in Anspruch nehmen würde. Wie das Spiel auf PS4 und Xbox One aussieht, lässt sich unter anderem in frischem Trailer- und Screenshot-Material sehen, das kürzlich im Rahmen der Tokyo Game Show 2016 veröffentlicht worden war. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 haltet ihr auch in Zukunft einfach unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

via Gamepur