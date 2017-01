Final Fantasy 15: ​Termine und Zeitfenster für kommende DLCs

Inzwischen ist Final Fantasy 15 seit rund zwei Monaten erhältlich, und während viele Spieler das Abenteuer rund um Prinz Noctis und seine Entourage aus Gladiolus, Prompto und Ignis inzwischen vermutlich erfolgreich abgeschlossen haben, möchte uns Square Enix auch zukünftig mit weiteren Inhalten bei der Stange halten. Wie das konkret aussehen soll, hat der Entwickler nun im Rahmen der bereits im vergangenen Dezember angekündigten Veranstaltung zum 30. Final-Fantasy-Jubiläum in Tokio enthüllt. Im Rahmen der Festlichkeiten stellte Game Director Hajime Tabata die Release-Fenster für die kommenden Zusatzinhalte vor.

So soll der erste DLC am 21. Februar 2017 erscheinen und das Spiel durch sogenannte "Super Suits" bereichern - Anzüge, welche die Gang rund um Prinz Noctis für eine begrenzte Zeit unverwundbar machen sollen. Für 30 Minuten sollen diese Anzüge verwendet werden dürfen, danach müssen sie allerdings für ganze 24 Stunden wieder aufgeladen werden. Der folgende DLC soll "Episode Gladio" heißen, am 28. März 2017 erscheinen und dem Namen entsprechend die Möglichkeit mitbringen, Noctis' Begleiter Gladiolus zu spielen. Die "Prompto-Episode" soll dann irgendwann im Juni erscheinen. Wie es mit der eigenständigen Episode für Ignis ausschaut, scheint derweil noch unklar.

Außerdem veröffentlichen die Entwickler erste Screenshots aus den DLCs für Final Fantasy 15. Zu sehen sind die Anzüge für Noctis und seine Kumpel - ebenso wie erste Einblicke in die Gladiolus-Erweiterung. Der Haudrauf der Truppe soll sich in dem ihm gewidmeten DLC deutlich anders spielen als Noctis, heißt es. Außerdem soll - wie viele Spieler bereits vermuteten - Kult-Charakter Gilgamesch im Gladio-DLC auftauchen. Hier gibt's die neuen Bilder:





Für weitere Informationen und Neuigkeiten rund um die Erweiterungen haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Final Fantasy 15 im Auge. In dieser Woche sollen außerdem noch weitere Informationen folgen. Am 2. Februar findet nämlich ein erneuter Livestream der Entwickler statt, der einen Ausblick auf die Zukunft von Final Fantasy 15 geben soll.

Quelle: Dualshockers