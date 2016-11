Final Fantasy 15: Story-Ende bereits vor sechs Monaten geleakt

Seit gestern ist Final Fantasy 15 nach langer Entwicklungszeit im Handel erhältlich, und jeder darf die Geschichte um Prinz Noctis und seine drei Gefährten frei erkunden. Dabei könnte es jedoch sein, dass ihr schon vor rund einem halben Jahr über wichtige Story-Details und tatsächlich auch das richtige Ende der Spielhandlung aufgeklärt wurdet. Im Mai postete ein anonymer Nutzer nämlich massive Story-Spoiler - darunter, wer stirbt, wer oder was der letzte Boss im Spiel ist, wie die Beschwörungen aussehen und mehr. Niemand glaubte ihm - warum auch? Nun ist das Spiel endlich da, und wie sich herausstellt, hatte besagter 4chan-Nutzer in den meisten Punkten tatsächlich recht. Welche Punkte das sind, könnt ihr in einem Neogaf-Beitrag nachlesen - hier werden wir auf Spoiler zu Final Fantasy 15 verzichten.

Der Insider teilte seinerzeit auch interessante Informationen aus der problematischen Entwicklung des Open-World-Rollenspiels, und gab an, jeder [im Studio Square Enix] "sei verdammt nervös" hinsichtlich des Veröffentlichungsdatums am 30. September, und das Spiel sei auf den Konsolen in schlechter Verfassung. Auch hier muss der Insider recht behalten haben: Letztendlich wurde das Spiel ein weiteres Mal verschoben, auf den 29. November 2016 eben. Auf die Frage eines anderen Nutzers hin, ob Final Fantasy 16 entwickelt werde, kam schließlich die Antwort: "Final Fantasy 16 wird nur passieren, wenn 15 Erfolg hat." Schenken wir also auch dieser Information Glauben, könnten die Verkaufszahlen des Spiels ein wesentlicher Indikator für die Zukunft der Traditionsmarke sein. Ob sich ein Kauf von Final Fantasy 15 lohnt, erfahrt ihr im PC-Games-Test von Redakteur Viktor Eippert. Mehr zum Spiel gibt's wie immer auf unserer verlinkten Themenseite.

Quelle: Neogaf via Kotaku

Von Luis Kümmeler

Autor