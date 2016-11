Update vom 11. November: Die nächste Demoversion zu Final Fantasy 15, es ist bereits die dritte, kann jetzt im japanischen Playstation Store und auch im Xbox Store heruntergeladen werden. Ob es auch eine Veröffentlichung im Westen geben wird, ist nach wie vor nicht bekannt. Judgement Disc bringt satte 13,5 (PS4) beziehungsweise sogar 14,5 Gigabyte (Xbox One) auf die Waage. Die neue Demo verfügt bereits über Optimierungen für die PS4 Pro. Zur Auswahl stehen die beiden Grafikmodi Lightweight und High Quality. Unterschiede gibt es offenbar nur bei Details und Bildrate, nicht hingegen bei der Auflösung. In beiden Fällen soll "nur" 1080p geboten werden. Unterhalb könnt ihr euch ein neues Cinematic-Video zu Final Fantasy 15 ansehen, welches am Ende der Judgement-Disc-Demo abgespielt wird.





Quelle(n): Xbox Store, PS Store

Originalmeldung: Heute fand ein Active Time Report Livestream von Square Enix statt, in welchem das Unternehmen über die Pläne zum kommenden Rollenspiel Final Fantasy 15 sprach.

Im Live-Stream wurde bekannt gegeben, dass im Dezember ein Update für das RPG erscheint. Dieses Update ist für die Playstation 4 Pro gedacht und bringt zwei Modi mit sich. Die Spieler können sich dann entscheiden, ob sie Final Fantasy 15 mit einer Auflösung von 1080p und 60 fps spielen wollen oder, ob sie die Abenteuer in 4k erleben, dafür aber nur 30 fps haben möchten. Ob Final Fantasy 15 natives 4k oder eine Form des Upscalings benutzt, ist noch nicht bekannt. Außerdem schraubt das Team momentan noch an der Performance, denn die versprochenen 60 fps werden bisher noch nicht erreicht.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine neue Demo für das Rollenspiel an. Diese wurde allerdings bisher nur für den japanischen Playstation- und Xbox-Store angekündigt. Ob sie auch im Westen erscheint, ist momentan unklar. Die Demo soll ungefähr die erste Hälfte des ersten Spielakts enthalten und "Judgement Disc" heißen. Der Release der Demo ist für den 11. November geplant.

Final Fantasy 15 wird am 29. November für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: VG247

Von Andreas Bertits

