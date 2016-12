Final Fantasy: ​Square Enix lädt zum großen Jubiläums-Event

Erst kürzlich erschien nach rund einer Dekade Entwicklungszeit der inzwischen 15. Hauptteil der populären Rollenspielreihe Final Fantasy, die im Jahr 1987 ihren Ursprung fand. Mit dem kommenden Jahr 2017 hat die Serie also rund 30 Jahre auf dem Buckel - ein beachtliches Jubiläum, das Entwickler Square Enix offenbar gebührend feiern möchte. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite und über eine Pressemitteilung angekündigt hat, beabsichtigt es, das 30. Jubiläumsjahr im Rahmen eines Events einzuläuten. Die "Final Fantasy 30th Anniversary Opening Ceremony" soll am 31. Januar 2017 in Tokio stattfinden und in zwei Veranstaltungen unterteilt sein.

Was genau Square Enix für die Festivitäten geplant hat, ist derzeit noch ungewiss - offenbar soll es aber eine Talkrunde mit Gästen und eine Vorschau auf diverse Jubiläumsaktionen geben. Die Veranstaltung soll vollkommen kostenlos für Fans zugänglich sein, wenn auch nur für 200, die über eine spezielle Lotterie ausgelost werden sollen. Wer sich also zufällig Ende Januar in Japan befindet, oder gar extra den langen Weg auf sich nehmen würde, kann noch bis zum 9. Januar an der Verlosung teilnehmen - ein japanischer Square-Enix-Mitglieschaftsaccount vorausgesetzt. Ob das Event auch via Livestream übertragen wird, ist aktuell noch unklar.

Wie Dualshockers berichtet, soll es zusätzlich zu den Veranstaltungen noch eine Konzertreihe vom Siena Wind Orchester geben. Ab April soll die Tour starten und im Laufe des Jahres ganze 18 verschiedene Konzerte in Japan hervorbringen. Für kommende Neuigkeiten und allgemeine Informationen rund um Final Fantasy haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Square Enix via Dualshockers