Final Fantasy 15: ​Spieler findet Orte, die es nicht ins Spiel schafften

Nach gut einer Dekade Wartezeit kamen Rollenspielfans am 29. November des vergangenen Jahres endlich in den Genuss von Final Fantasy 15. Inzwischen ist der Titel also auch schon wieder über einen Monat alt, und Spieler rund um den Globus hatten bereits ausgiebig Zeit, die große, offene Spielwelt von Eos und ihre vielen Facetten zu erkunden. YouTuber Fotm Hero ging aber offenbar sogar noch weiter: Der hat es nämlich irgendwie geschafft, die Grenzen der von Entwickler Square Enix kreierten Spielwelt zu überwinden - vermutlich durch Fehler im Spiel. Und was dieses neben der eigentlichen Welt offenbart, vermag zu beeindrucken: Weitere, mitunter riesige und unbenutzte Areale vielfältiger optischer Stile, darunter etwa eine Art Savanne und eine Schneeregion. In seinem über eine Stunde langen Video hat der Spieler seinen Rundgang durch die unbenutzten Teile von Final Fantasy 15 festgehalten.



Zur besseren Orientierung hat Fotm Hero zudem einige Zeitmarken in seiner Videobeschreibung angegeben. Achtung: Es folgen leichte Spoiler zur Handlung von Final Fantasy 15:

0:00 : Cartanica

12:33 : 3 kilometers before Cartanica station

16:34 : 5 kilometers before Cartanica station (African Savannah looking area)

24:32 : Eusciello (snowy area)

39:30 : Area where Prompto falls from the train

50:56 : Pagla, area where Noct is having a conversation with Ignis on the phone while being on top of the train

56:05 : Tenebrae

Ob es sich bei den gefundenen Gebieten nur um unbenutztes Material handelt, oder ob wir sie möglicherweise in zukünftigen DLCs erforschen dürfen, ist unklar. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr zu Final Fantasy 15 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via VG24/7