Final Fantasy 15: Spiel schon im Umlauf - Vorsicht vor Spoilern!

Für Fans der Rollenspielreihe Final Fantasy ist es in wenigen Tagen soweit: Am 29. November 2016 erscheint Final Fantasy 15 offiziell für PlayStation 4 und Xbox One. Doch wie das mitunter vorkommt, haben sich auch im Fall des neuen Square-RPGs einige Händler offenbar nicht an das festgesetzte Veröffentlichungsdatum gehalten, und ihre Kunden schon früher auf Abenteuer in der Welt von Eos geschickt - zumindest in Peru war dies offenbar der Fall. Twitter-Nutzer Lord Kelsen ist nur einer der Glücklichen, die ihre Hände bereits an ein Exemplar von Final Fantasy 15 legen konnten. Im Neogaf-Forum existiert sogar schon seit einigen Tagen ein umfangreicher Spoiler-Thread, in dem Spieler munter über Story-Inhalte diskutieren. Bis zur offiziellen Veröffentlichung von Final Fantasy 15 am 29. November heißt es also, das Spoiler-Minenfeld Internet vorsichtig zu durchwandern. Wer es kaum erwarten kann, hat aber zumindest schon einmal die Möglichkeit, sich das Erlebnis des ersten Auspackens von Final Fantasy 15 im Unboxing-Video des YouTube-Kanals MásGamers vorwegzunehmen.



Dezente Spoiler-Gefahr bestand schon früher in diesem Monat, als uns Bilder von der neuen japanischen Final Fantasy 15-Demo "Judgement Disc" in PlayStation-4-Pro-Optik präsentiert wurden. Auch US-Showmaster Conan O'Brien zeigte uns bereits einige Szenen aus dem Spiel, auch wenn ihn das "zeitverschwenderische" RPG nahezu in den Wahnsinn trieb. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via VG24/7