Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi gründet neues Studio

Hironobu Sakaguchi, seines Zeichens Gründer und Mastermind hinter der langlebigen und äußerst populären Rollenspiel-Reihe Final Fantasy, hat angekündigt, ein neues Studio gründen zu wollen. Am Standort Tokyo soll das Entwicklerstudio künftig frische Spiele entwickeln - Sakaguchi zufolge sollen bereits ein neues Konsolenspiel und gleich mehrere Smartphonespiele in Entwicklung stecken. Offenbar sollen schon im kommenden Jahr einige dieser Titel veröffentlicht werden, doch während noch keine dieser Spiele namentlich angekündigt sind und Sakaguchi auch keine weiteren Informationen über die Natur dieser Spiele verlauten ließ, ist es wahrscheinlich, dass es sich bei diesen um besagte Mobile-Titel handelt.

Sakaguchi verließ Square Enix im Jahr 2003, wo er bis zu diesem Zeitpunkt populäre J-RPG-Reihen wie Final Fantasy und Chrono ins Leben gerufen hatte. Mit anderen ehemaligen Square-Mitarbeitern gründete er die Firma Mistwalker, die für so Spiele wie Blue Dragon und Lost Odyssey für die Xbox 360 sowie das Rollenspiel The Last Story für die Nintendo Wii verantwortlich zeichnete. Passend zum Firmennamen Mistwalker, überlegte Sakaguchi, sein neues Studio "Dawnwalker" zu taufen. Ob dies der finale Name ist, oder ob sich der Final-Fantasy-Schöpfer umentschlossen hat, ist derzeit unklar. Die Entwicklung von Final Fantasy 15 steckt derweil auch ohne das ehemalige Mastermind in den letzten Zügen - das Spiel soll am 29. November 2016 erscheinen.

via Kotaku