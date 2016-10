Final Fantasy 15 wird - wie so gut wie jedes aktuelle Computerspiel - nach dem Release am 29. November mit DLCs versorgt. Während der Paris Games Week gab Entwickler und Publisher Square Enix jetzt ein paar Details zu diesen DLCs bekannt.

Drei der DLCs werden sich den Partymitgliedern widmen, mit denen Prinz Noctis im Spiel unterwegs sein wird. Gladiolus, Ignis und Prompto erhalten ihre eigenen Erweiterungen, in denen man diese Helden in einer persönlichen Geschichte spielt und so mehr über sie erfährt. Diese Episoden enthalten neue Spielgebiete und Gegner, denen ihr im Hauptspiel nicht begegnen werdet. Jeder dieser Helden wird sich laut Square Enix auf eine eigene und besondere Weise steuern.

Das ist aber noch nicht alles. Denn das Unternehmen kündigte außerdem einen DLC an, der einen Online-Multiplayer-Modus in Final Fantasy 15 einführen wird. Comrades, so der Name des DLCs erlaubt es euch, gemeinsam mit Freunden kooperativ das Abenteuer zu erleben. Dabei wird jeder Spieler ein Mitglied aus der Gruppe übernehmen - also Noctis, Gladiolus, Ignis und Prompto. Dieser DLC erscheint aber erst einige Zeit nach denen, welche die Abenteuer der Freunde von Noctis mit sich bringen. Außerdem sind noch zwei DLCs geplant, von denen einer ein Booster-Pack und der andere ein Holiday-Pack ist.

Weitere Details zu diesen DLCs, beispielsweise genaue Erscheinungsdaten, gibt es noch nicht. Jeder DLC soll zum einen Teil des Season Pass sein, zum anderen aber auch separat verkauft werden. Der Season Pass soll rund 24 Euro kosten und ist in der Digital Premium Edition des Spiels, nicht aber in der Ultimate Collector's Edition enthalten.

Quelle: Polygon