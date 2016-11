Final Fantasy 15: ​Liste aller Trophäen veröffentlicht

Pünktlich zur anstehenden Veröffentlichung von Final Fantasy 15 ist die vollumfängliche Liste aller PS4-Trophäen des Rollenspiels in Umlauf gekommen. Wer also einen längeren Aufenthalt in der Welt Eos plant, kann sich schon einmal vorbereiten, und einen Blick auf sämtliche Aufgaben werfen, die neben dem Hauptspiel so erledigt werden dürfen. Aber Obacht: Wer potentiellen Spoilern vollständig entgehen möchte, sollte dieser Liste möglicherweise lieber aus dem Weg gehen. Vorweggenommen wird hier etwa die Anzahl der zu spielenden Kapitel, für deren Abschluss es jeweils eine Trophäe gibt. Achievement-Jäger dürfen sich auf 20 versteckte Trophäen freuen. Die wohl leichtesten Erfolge kommen in Form von Ereignissen wie dem Lernen der ersten Fähigkeit, dem Wirken des ersten Zaubers und dem Reiten auf einem Chocobo. Die vollständige Trophäenliste gibt es auf der Seite Exophase einzusehen.

Final Fantasy 15 erscheint am morgigen 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Weil sich gewisse Händler nicht an das offizielle Veröffentlichungsdatum gehalten hatten, kamen einige Spieler schon Tage vor dem Launch in den Genuss des Spiels. Pünktlich zur Veröffentlichung hat Square Enix gerade einen 8 Gigabyte umfassenden Day-1-Patch herausgebracht, der zahlreiche Änderungen am Kampfsystem und anderen Aspekten vornimmt. Weitere allgemeine Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 findet ihr wie immer auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Exophase via Gamespot