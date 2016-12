Weiter geht's mit den Rabatten für Spiele, die doch eigentlich gerade erst erschienen sind. Beim Steam Winter Sale, bei Sonys Weihnachtsangeboten und beim Countdown-Sale von Xbox waren und sind bereits diverse Spiele günstiger zu haben, deren Release-Termine noch gar nicht lange zurückliegen. Dazu gesellt sich nun auch Final Fantasy 15 - Release am 29. November 2016. Das Rollenspiel ist derzeit sogar für knapp unter 40 Euro zu haben. Die Disc-Fassung kommt dabei sogar günstiger weg als die Digital-Angebote.

Final Fantasy 15 im Playstation Store: Hier kostet die Standard-Edition derzeit 46,99 Euro. Die Premium-Edition ist für 62,99 Euro zu haben.

Final Fantasy 15 im Microsoft Store: Hier gibt's die Standard-Edition aktuell für 59,49 Euro. Für die Premium-Edition werden 80,74 Euro aufgerufen.

Final Fantasy 15: Der größte Weihnachts-Rabatt

... kommt von Amazon. Dort ist die "Day One Edition" des JRPGs momentan nämlich für 39,99 Euro zu haben (Referral-Link) - sowohl für Playstation 4 als auch für Xbox One. Im Gegensatz zu den digitalen Fassungen müsst ihr hier aber natürlich noch die Feiertage abwarten, bis ihr auch tatsächlich spielen könnt, den es handelt sich freilich um die Disc-Fassung. Dafür spart ihr hier am meisten. Falls ihr euch fragt, ob sich der Kauf denn überhaupt lohnt, liefert euch vielleicht unser Test zu Final Fantasy 15 die entscheidenden Antworten. Und wer zu schlägt, der bekommt mit unseren Tipps zum Rollenspiel allerlei Hilfestellungen.