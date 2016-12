Final Fantasy 15 erobert deutsche Konsolen-Charts - Drei Neueinsteiger im PC-Ranking

Final Fantasy 15 erobert die deutschen Spiele-Charts. Das seit dem 29. November für PS4 und Xbox One im Handel erhältliche Rollenspiel erobert in der Day One Edition die Spitze der deutschen PS4- und Xbox One-Charts, wie die Marktforscher von GfK Entertainment mitteilen. Zusätzlich debütiert die Standard Edition auf den Positionen zwei (PS4) und drei (Xbox One). Die Vorwochensieger Watch Dogs 2 (PS4) und The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Xbox One) landen in der aktuellen Woche auf der fünften beziehungsweise sechsten Position.

Die Top 10 der PC-Charts begrüßt unterdessen drei Neulinge. Die PC-Version von Watch Dogs 2 steigt auf dem Platz 6 neu ein. Auf der achten Position rangiert Die Zwerge, gefolgt von Das große Mystery Wimmelbild-Paket 6. Angeführt werden die PC-Charts auch in der aktuellen Woche vom Landwirtschafts-Simulator 17. In den Wii-Charts debütiert das offizielle Spiel zur Castingshow The Voice of Germany auf Platz 9. Ubisofts Just Dance 2017 tanzt aber auch in dieser Woche allen davon.

Auf PlayStation 3 und Xbox 360 zocken Spieler hauptsächlich FIFA 17. Die aktuelle EA-Fußballsimulation dominiert die deutschen Hitlisten für die beiden Last-Gen-Konsolen. Weitere Informationen zum großen Neueinsteiger Final Fantasy 15 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Ob sich ein Kauf lohnt, lest ihr in unserem großen Test zu Final Fantasy 15. Wer bei seinem Abenteuer Hilfe benötigt, dem sei unsere Final Fantasy 15 Komplettlösung mit Tipps empfohlen.